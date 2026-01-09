LG전자 베스트샵 광양점, 리뉴얼 오픈 가전 행사 진행

사진=LG전자 베스트샵 광양점

LG전자 가전 매장 LG전자 베스트샵 광양점에서 1월 19일부터 리뉴얼 오픈 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이와 함께 행사 기간에 앞서 1월 12일부터 1월 18일까지는 사전 예약 행사를 진행한다. 이번 행사는 광양점과 순천점 통합 후 진행하는 첫 행사로 광양점 오픈 후 25년만에 열리는 광양 지역 최대 리뉴얼 오픈 행사이다.

광양점은 리뉴얼 오픈 행사를 맞이해 최대 규모의 혜택을 준비했다. 행사 기간 내 광양점을 방문해 가전을 구매하는 고객은 가전 전품목을 특별 할인가로 구매할 수 있다.

또한 혼수, 이사, 입주 고객에게 추가 할인까지 제공한다. 특히 광양점은 최근 입주를 앞둔 ‘광양 푸르지오 센터파크’의 입주 공동구매 지정점으로 선정되어 입주민에게 특화된 맞춤형 추가 혜택을 제공한다.

최근 가전 소비 트렌드로 각광받고 있는 ‘가전 구독’ 혜택도 강화했다. 리뉴얼 오픈을 기념해 특별 혜택을 제공할 뿐만 아니라, 행사 기간 중 구독 서비스를 이용하면서 교원 라이프 서비스에 가입할 경우 최대 648만 원에 달하는 혜택을 받을 수 있어 비용 부담을 획기적으로 낮출 수 있다.

이외에도 리뉴얼 오픈을 기념해 한정 수량 및 진열 제품 초특가 세일을 진행하고, 네이버 리뷰 작성 고객에게는 추가 사은품까지 증정한다. 매장 방문 고객에게는 사은품 증정 행사도 마련되어 있다.

LG전자 베스트샵 광양점 관계자는 “지난 25년간 보내주신 지역민들의 성원에 보답하기 위해 새해 첫 행사로 대규모의 혜택을 준비했다”며, “특히 결혼, 이사, 입주를 앞두고 새해 가전 마련을 고민하는 고객들에게 최적의 구매 기회가 될 것”이라고 전했다.

행사에 대한 자세한 사항은 LG전자 베스트샵 광양점으로 문의하거나, 네이버 예약 페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

