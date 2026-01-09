씨엔블루, 스튜디오 아제드 ‘노래방 라이브’ 10일 출격

밴드 씨엔블루가 유튜브 채널 스튜디오 아제드(Studio AZeed)의 보컬 콘텐츠 ‘노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)’에 출연한다.

오는 10일 오후 8시 스튜디오 아제드 공식 유튜브 채널을 통해 씨엔블루의 노래방 라이브 ‘Killer Joy(킬러 조이)’가 공개된다.

이번 콘텐츠는 씨엔블루의 정규 3집 ‘3LOGY(쓰릴로지)’의 타이틀곡 ‘Killer Joy’를 라이브로 풀어낸 영상으로 밴드 사운드에 집중한 연출 속에서 씨엔블루만의 세련된 록 감성을 선명하게 담아냈다.

특히 원형 트랙 위에 배치된 밴드 세트는 마치 실제 공연장을 옮겨 놓은 듯한 현장감을 완성하며 정용화의 보컬과 강민혁의 드럼, 이정신의 베이스가 어우러진 사운드로 라이브에서만 느낄 수 있는 에너지를 선사할 전망이다.

스튜디오 아제드의 ‘노래방 라이브’는 실제 노래방 자막 화면을 모티브로 한 영상 프레임에 라이브 보컬을 담아낸 ‘음원 티칭형 콘텐츠’다. 여기에 하이퀄리티 디자인과 다양한 편집 기법이 더해지며 영상의 완성도를 한층 높였다.

또한 가사를 외국어 발음 형태로 표기해 글로벌 팬들도 쉽게 따라 부를 수 있도록 구성됐으며 앞서 치즈, 권진아, 도영, 10CM(십센치), 미연, 최립우 등 다양한 아티스트가 참여하며 K-보컬 대표 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

씨엔블루의 노래방 라이브 ‘Killer Joy’ 티저는 9일 오후 8시에 공개되며 본편은 10일 오후 8시에 만나볼 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]