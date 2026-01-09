유니스, 첫 미주 투어 규모 확장⋯뉴욕 등 15개 도시 팬들 만난다

그룹 유니스(UNIS)가 데뷔 첫 미주 투어의 규모를 확대한다.

유니스는 최근 공식 SNS 채널을 통해 '2026 UNIS 1ST TOUR : Ever Last'(2026 유니스 1ST 투어 : 에버라스트, 이하 'Ever Last')의 추가 공연 개최 소식을 알렸다.

이에 따르면 유니스는 오는 2월 8일과 13일(현지시간) 각각 내슈빌과 오타와에서 공연을 열고 'Ever Last'의 열기를 이어간다. 이로써 멤버들은 추가 일정을 포함해 총 15개 도시의 팬들과 만남을 가진다. 본격적인 투어 돌입 전부터 유니스의 막강한 글로벌 영향력이 실감된다.

그간 유니스는 한국을 비롯해 일본, 중국, 필리핀 등에서 활동하며 아시아 시장 공략에 주력해 왔다. 이번 투어를 통해 멤버들은 미주로 발걸음을 넓혀 글로벌 행보에 속도를 낸다.

유니스는 오는 28일(현지시간) 뉴욕에서 ‘Ever Last’의 포문을 연다. 데뷔 후 처음으로 미주 팬들과 만나는 만큼, 이들은 다채로운 무대로 관객들에게 특별한 시간을 선물할 계획이다. 여덟 멤버가 어떤 색다른 무대와 매력으로 현지 팬들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

'Ever Last'는 유니스가 데뷔 이래 처음으로 개최하는 미주 투어다. 이들은 뉴욕을 시작으로 필라델피아, 워싱턴 D.C., 샬럿, 애틀랜타, 잭슨빌, 내슈빌, 클리블랜드, 시카고, 오타와, 댈러스, 부에노스아이레스, 산티아고, 멕시코시티, 로스앤젤레스를 찾는다.

티켓 예매는 9일(현지시간)부터 시작된다. 공연 및 티켓과 관련한 자세한 정보는 스튜디오 파브(STUDIO PAV)와 유니스 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

