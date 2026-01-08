‘양재웅 꼬리표’ 따라붙은 하니, KBS 새 주말극 주인공으로 복귀

사진= 하니 SNS

그룹 EXID 출신 배우 하니(안희연)가 KBS 새 주말드라마의 여자 주인공으로 발탁됐다.

8일 마이데일리 취재에 따르면 하니는 오는 8월 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말극 사랑이 온다에서 여주인공으로 출연을 확정했다.

하니가 연기하는 인물은 시장에서 반찬가게를 운영하는 한규림이다. 어린 시절부터 ‘한반장’이라는 별명으로 불릴 만큼 주변의 크고 작은 일에 발 벗고 나서는 성격의 소유자다. 영화 “어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 틀림없이 나타난다 홍반장”의 제목처럼, 누군가에게 일이 생기면 가장 먼저 달려가 돕는 인물로 설정돼 있다. 슬픈 일에는 마음을 보태고, 기쁜 일에는 자신의 일처럼 함께 기뻐하는 ‘오지라퍼’이자 감정을 숨기지 못하는 솔직한 캐릭터다.

‘사랑이 온다’는 가족이라는 이름 아래 얽힌 관계의 상처와 회복을 그리는 작품이다. 때로는 벗어나고 싶지만 결국 다시 마주하게 되는 가족의 모습을 통해, 매일 다투면서도 서로를 걱정하는 현실적인 가족 서사를 담는다. 드라마 미안하다 사랑한다, 함부로 애틋하게를 집필한 이경희 작가가 대본을 맡았고, 홍석구 PD가 연출을 담당한다.

하니의 드라마 출연은 2023년 공개된 디즈니+ 오리지널 사랑이라 말해요 이후 약 3년 만이다. 지상파 드라마로는 2020년 방송된 MBC 엑스엑스 이후 6년 만의 복귀다. 특히 이번 작품은 하니의 첫 KBS 드라마 출연이라는 점에서 의미를 더한다.

한편 ‘사랑이 온다’는 오는 1월 31일 첫 방송되는 KBS 2TV 사랑을 처방해 드립니다의 후속작으로, 올해 8월 시청자들과 만날 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]