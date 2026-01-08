KBO, 2026년도 행사 운영 대행 업체 선정 입찰 시행

서울 강남구에 위치한 야구회관의 모습. 사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO 주요 행사 운영 대행의 운영사업자 선정을 위한 입찰을 실시한다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 올스타전과 포스트시즌, 골든글러브 시상식 등 2026년 KBO 주요 행사 전반에 대한 기획안 수립부터 세부 실행 방안 마련, 행사 운영 전반에 이르는 제반 업무를 수행하게 된다.

입찰 참여를 희망하는 업체는 15일 오전 11시까지 KBOP 브랜드 크리에이션팀 이메일로 업체명 및 담당자 연락처 등을 기재한 입찰 참여 의사 메일을 발송하면, 제안요청서 및 제출 서류 양식을 안내받을 수 있다.

입찰에 참여하기 위해서는 내달 9일 오전 11시까지 입찰 참가신청서 및 제안서 등 제출 서류를 구비해 KBOP로 방문 접수하면 된다. 접수처는 서울특별시 강남구에 위치한 야구회관의 3층 KBOP 브랜드 크리에이션팀이다. 우편과 이메일, 팩스를 통한 접수는 불가하다.

프레젠테이션(PT) 대상 업체는 서류 심사 후 내달 10일 오후 중으로 개별 통보될 예정이며, PT 평가는 내달 12일 진행된다.

협상 적격자 선정은 일반 경쟁 입찰 방식에 따른 제안서 평가 및 협상에 의한 계약으로 진행되며, 최종 선정 업체는 PT 심사 평가 이후 개별 통보된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

