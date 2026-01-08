임플란트, 발치 후 즉시 식립... 구강 조건·치과 역량 확인 필수

치아를 잃으면 단순히 음식 섭취의 어려움을 넘어, 남은 치아의 이동, 잇몸뼈 흡수, 소화 불량 등 복합적인 구강 및 전신 건강 문제가 발생할 수 있다. 임플란트는 이러한 문제들을 해결하며 치아 기능을 회복하는 핵심적인 대안으로 각광받아 왔다.

임플란트는 티타늄 합금으로 제작된 인공치근을 잇몸뼈에 식립해 자연치아의 뿌리 역할을 대신하고, 그 위에 보철물을 연결하는 방식이다. 이를 통해 저작력, 심미성, 그리고 인접 치아를 손상시키지 않는다는 점에서 가장 자연치아에 가까운 기능적·심미적 회복을 기대할 수 있어 최근 가장 대중적인 치과 치료법으로 자리 잡았다.

특히 최근 환자들이 바쁜 일상 속에서 치료 기간을 최소화하고자 하는 요구가 커지면서, '원데이 임플란트'와 같은 빠른 시술에 대한 환자들의 관심이 증대하고 있다. '원데이 임플란트'는 대개 발치 후 즉시 임플란트를 식립하고 당일에 임시 보철물까지 연결하는 것을 의미한다.

이 방식은 발치 부위의 상처 회복 기간과 임플란트 식립을 위한 대기 기간을 줄여 전체적인 치료 기간을 단축할 수 있다는 장점이 있다. 발치 직후에는 치주인대 주변의 세포들이 손상된 조직을 회복하기 위한 활발한 재생 활동을 시작하는데, 이 시점을 활용해 임플란트를 식립함으로써 치유 과정과 픽스처(인공치근)의 골 유착(뼈와 임플란트가 단단하게 붙는 과정)을 동시에 기대할 수 있다.

그러나 임플란트는 단순한 시술이 아닌, 높은 전문성과 정교함을 요구하는 치료다. 따라서 '빠른 시술'이 모든 환자에게 적합한 것은 아니며, 환자의 구강 상태와 전신 건강을 면밀히 고려하여 신중하게 접근해야 한다. 특히 '원데이 임플란트'의 핵심인 당일 보철 연결은 잇몸과 잇몸뼈의 상태가 매우 양호하고 초기 고정력이 충분히 확보될 때만 고려되어야 한다.

무리하게 빠른 치료만을 추구할 경우 임플란트 고정 안정성을 저해하거나 감염 및 염증 발생의 위험을 높여 결국 실패로 이어질 수 있으며, 이는 재수술이라는 더 큰 시간적, 경제적 부담으로 돌아올 수 있다.

이상수 노원 강북예치과병원 대표원장은 "임플란트는 한 번 식립하면 오랜 기간 사용해야 하는 중요한 치과 치료이므로, 초기 단계에서 안정적인 기반을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다"며, "'발치 후 즉시 식립'은 치료 기간 단축이라는 이점을 제공하지만, 발치 부위 염증 유무, 잇몸뼈 상태, 교합 등 여러 요인을 사전에 정밀하게 평가해야 한다. 이는 모든 환자에게 적용될 수 있는 만능 치과 치료법이 아니므로 신중한 접근이 필수적"이라고 강조했다.

이 원장은 또한 "환자들은 무작정 빠른 치료만을 선호하기보다, 숙련된 의료진과 충분히 상담하여 자신의 구강 상태를 정확히 진단하고, 장기적인 안정성을 확보할 수 있는 '맞춤형 치료 계획'을 수립하는 것이 현명한 선택"이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]