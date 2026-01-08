[오늘의 연예 Pick] 故 안성기 9일 영결식…정우성 영정 들고 설경구·주지훈 운구 → “역시 유느님”…임성근 셰프, ‘유퀴즈’ 첫 토크쇼 출연 소감 전해 → ‘하트시그널4’ 김지영, 혼전 임신·결혼 발표 후 쏟아진 축하…“행복에 겨운 하루” → ‘새해 기쁜 소식’…임영웅, K-브랜드지수 트로트 1위 → 구혜선, 학사모 썼다…카이스트 석사 조기졸업 “다음은 박사?”

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 故 안성기 9일 영결식…정우성 영정 들고 설경구·주지훈 운구

고(故) 안성기 배우의 빈소가 마련된 서울성모병원 장례식장에 연예계 및 각계에서 보낸 근조화환이 놓여 있다. 사진공동취재단

고(故) 안성기의 장례 미사와 영결식이 내일(9일) 엄수된다.

8일 한국영화배우협회는 고인의 발인일인 내일 오전 8시 서울 중구 명동대성당에서 고인의 장례 미사가 열린 뒤, 오전 9시부터 명동성당 채플홀에서 영화인 영결식을 거행한다고 밝혔다.

영결식에서는 공동 장례위원인 배창호 감독과 배우 정우성이 추모사를 낭독할 예정이다. 이후 고인의 장남 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 한 뒤 헌화가 이뤄진다.

영정은 정우성, 고인의 금관문화훈장은 배우 이정재, 운구는 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈이 맡는다.

장례 미사와 영결식이 모두 끝난 뒤에는 서울추모공원으로 이동하며, 고인은 장지인 양평 별그리다에서 영면에 든다.

안성기는 지난 5일 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료를 받던 중 가족들이 지켜보는 가운데 향년 74세로 세상을 떠났다. 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 병원으로 이송된 뒤 의식불명 상태로 치료를 받아온 지 6일 만이다.

◆ “역시 유느님”…임성근 셰프, ‘유퀴즈’ 첫 토크쇼 출연 소감 전해

사진 = 임성근 SNS 계정

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 출연자 임성근 셰프가 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화 후기를 전했다.

임성근은 8일 자신의 SNS에 “아재맹수 임짱”이라는 글과 함께 “어제는 유재석 님과 함께하는 ‘유퀴즈’녹화하고 왔다”며 근황을 전했다. 이어 “토크쇼는 처음이라 긴장이 조금 됐는데 재석님이, 유느님이, 역시! 편하게 잘 대해주셔서 기분 좋은 녹화가 됐다”고 소감을 밝혔다.

또한 그는 “당장 다음주 방송이라고 한다. 1월 14일 유퀴즈! tvN! 채널고정! 부탁드린다” 고 덧붙이며 본방 사수를 당부했다.

이번 방송에서 임성근은 유재석과의 토크는 물론, 직접 요리를 선보이며 ‘흑백요리사2’를 통해 인정받은 요리 실력도 공개할 예정이어서 기대를 모은다.

한편, 임성근은 올리브, tvN ‘한식대첩 시즌3’ 우승자 출신으로, 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 백수저 셰프로 출연해 주목받았다.

◆ ‘하트시그널4’ 김지영, 혼전 임신·결혼 발표 후 쏟아진 축하…“행복에 겨운 하루”

‘하트시그널4’ 김지영이 임신 후 달라진 일상을 전했다. 사진 = 김지영 SNS 계정

‘하트시그널4’ 김지영이 임신 후 달라진 일상을 전했다.

김지영은 8일 자신의 SNS에 “밥 도둑 3종 세트 From 맘. 식욕에 지배당하는 요즘..제 몸의 주인이 따로 있다는 착각까지 듭니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 그는 “어제는 쏟아지는 축하 덕분에 행복에 겨운 하루를 보냈습니다. 이토록 많은 사랑과 응원을 받고 있다니..오늘은 내가 무엇을 더 잘해야 이 따스한 마음에 보답할 수 있을지 자꾸만 고민하게 됩니다”라며 “아무리 곱씹어도 참 감사한 마음이에요. 세상이 참 따뜻하네요. 모든게 여러분 덕분이에요. 이 마음 잊지 않고 행복하게 소신있게 그리고 정성껏 잘 살아볼게요”라고 전하며 결혼과 임신 소식에 축하를 보내준 팬들에게 감사 인사를 전했다.

앞서 김지영은 지난 7일 자신의 SNS를 통해 결혼과 임신 소식을 동시에 알렸다. 그는 “저에게 좋은 소식이 생겼다”며 “재작년의 어느 날 심하게 마음이 요동치는 사람을 만났다. 함께 수도 없이 많은 날을 산책하며 가까워졌다. 함께 걷는 시간들은 자연스레 40년 뒤의 미래까지 그려보게 만들었다”고 결혼을 결심하게 된 배경을 밝혔다.

한편, 김지영은 승무원 출신으로 2023년 채널A ‘하트시그널4’에 출연해 큰 관심을 받았으며, 현재는 인플루언서로 활발히 활동 중이다.

김지영의 예비 신랑은 국내 최대 규모의 유료 독서모임 커뮤니티를 창업한 인물로 알려졌다. 국내 명문 K대학교를 졸업하고, 2015년부터 IT 업계에서 경험을 쌓은 뒤 독서모임 기반 스타트업을 설립했다. 최근 김지영이 유튜브를 통해 열애 사실을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

◆ ‘새해 기쁜 소식’…임영웅, K-브랜드지수 트로트 1위

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 막강한 브랜드 파워를 입증했다.

빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 K-브랜드지수 트로트 가수 부문 1위에 임영웅이 이름을 올렸다고 8일 발표했다.

K-브랜드지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 빅데이터 시스템으로, 기존의 빅데이터 분석 시스템과 달리 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 토대로 진행하고 있다.

이번 K-브랜드지수 트로트 가수 부문은 포털사이트 검색량 상위 20명을 대상으로, 지난달 1일부터 31일까지의 온라인 빅데이터 6억2179만637건을 분석한 결과다. 분석 지표에는 트렌드, 미디어, 소셜, 커뮤니티 지수와 더불어 팬덤의 직접적인 참여를 측정하는 스타덤(Stardom) 인덱스가 핵심 가중치로 적용됐다.

분석 결과 K-브랜드지수 트로트 가수 부문은 1위 임영웅에 이어 이찬원(2위), 박서진(3위), 김용빈(4위), 박지현(5위), 영탁(6위), 손태진(7위), 정동원(8위), 장민호(9위), 전유진(10위) 등이 톱10을 기록했다.

류원선 아시아브랜드연구소 리서치센터장은 “이번 지수는 임영웅·이찬원 양강 구도가 확고해진 가운데, 신구 가수들의 세대 교체 양상이 두드러진 것이 특징이다. 상위권 가수들이 상당수 유지된 점은 강한 팬덤 기반과 대중 인지도가 견고하게 작동하고 있음을 보여주는 상황”이라고 설명했다.

이어 “손태진과 정동원의 신규 진입은 방송·무대 활동 흐름과 맞물린 관심도가 브랜드 밸류에 반영된 사례이며, 진해성과 장윤정의 브랜드 경쟁력 저하로 인한 톱10 탈락은 눈여겨볼 필요가 있다”고 덧붙였다.

◆ 구혜선, 학사모 썼다…카이스트 석사 조기졸업 “다음은 박사?”

구혜선 SNS 캡처.

배우 구혜선이 카이스트(KAIST) 대학원 석사 논문 심사를 통과해 조기 졸업한다.

구혜선은 8일 자신의 SNS를 통해 이같은 소식을 알렸다. 그는 “석사 논문 합격하여 조기졸업을 합니다. 따끈한 제본이 도착했어요”라고 말했다. 그러면서 “다음은 박사?! 필승!”이라고 덧붙였다.

글과 함께 공개된 사진에는 구혜선이 학위복과 학사모를 착용한 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에는 석사학위 논문 제본 표지가 담겼고, 표지에는 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’라는 제목이 적혀 이목을 자아냈다.

구혜선은 지난해 6월 카이스트 2024학년도 가을학기 대학원 입학전형에 합격해 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다고 알린 바 있다. 최근에는 납작형 헤어롤 제품 쿠롤을 론칭하는 등 사업에도 행보를 보였다.

한편 구혜선은 드라마 꽃보다 남자, 블러드 등을 통해 연기 활동을 했다.

한재훈 온라인 기자

