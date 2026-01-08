FC서울 김진수, 2026시즌 주장으로… “겸손한 자세로 선수들에게 다가가겠다”

2026시즌 FC서울 주장단. 사진=FC서울 제공

프로축구 FC서울 김진수가 2026시즌 선수단 주장으로 선임됐다.

서울은 8일 “2026시즌 선수단을 이끌 새로운 주장단을 확정했다”며 “주장에 김진수, 부주장에 이한도와 최준을 선임했다”고 밝혔다.

김기동 서울 감독은 풍부한 경험과 헌신적인 태도를 바탕으로 팀의 중심을 잡아줄 리더로 김진수를 선택했다. 김진수는 지난해에는 부주장 역할을 맡으며 주장 린가드와 함께 서울 선수단 리더 역할을 책임졌다. 경기장 안팎에서 코칭스태프와 선수단을 잇는 가교 역할을 성공적으로 수행했다.

부주장으로 선택받은 이한도는 솔선수범형 리더십을 선보이며 수비진의 중심을 굳건히 잡아 줄 수 있는 베테랑 역할을 해해왔다. 최준 역시 왕성한 활동량과 성실한 플레이를 바탕으로 매 경기 서울에 활력을 불어넣어왔다.

서울 관계자는 “이번 주장단 선임은 책임과 헌신의 리더십으로 팀의 안정감을 더욱 끌어올려 선수단 모두가 하나 돼 목표를 향해 나아가겠다는 의지가 담겨 있다”며 “신임 리더들 모두 수비 라인에서 팀을 책임지는 선수들로서 서울은 리더들이 뒷문에서부터 팀의 중심을 잡아주고 조율하며 경기 운영의 안정성에 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다”고 했다.

김진수는 “너무나 큰 영광이다. FC서울이라는 이름에 걸맞은 주장이 될 수 있도록 많이 노력하겠다. 솔선수범과 겸손한 자세로 선수들에게 다가가고 FC서울이 많은 승리를 통해 높은 위치에서 시즌을 마무리할 수 있도록 나부터 잘하는 모습을 보이겠다”라며 소감을 전했다.

이한도는 “크고 좋은 팀에서 역할을 맡게 된 게 기쁘면서도 한편으로 부담이 되긴 하지만 주장을 잘 도와 서울이 좋은 방향으로 더 높은 위치에 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 각오를 전했다.

최준은 “주장단 형들을 잘 보필해 올 시즌 좋은 모습으로 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다. 다른 목표보다는 눈앞에 있는 첫 경기부터 승리하고 차근차근 많은 승점을 쌓을 수 있도록 잘 준비하겠다”라고 다짐했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]