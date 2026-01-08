“치료 방법 없다더라”…송승환, 시각 장애 4급 고백

사진= MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

배우 송승환이 시각 장애 4급 판정을 받은 이후 겪었던 고통과 이를 받아들이기까지의 과정을 담담하게 털어놓는다.

MBN 예능 프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동’을 키워드로 내세운 토크쇼로, 김주하의 직설적인 진행과 문세윤, 조째즈의 유쾌한 호흡이 어우러져 매회 화제를 모으고 있다.

오는 10일 방송되는 7회에는 연극 ‘더 드레서’의 주연 배우 송승환과 오만석이 출연해 무대와 인생에 대한 깊은 이야기를 나눈다. 이날 송승환은 평창 동계올림픽 총감독을 맡았던 이후 시력이 급격히 악화돼 시각 장애 4급 판정을 받았던 당시를 처음으로 공개한다.

송승환은 평창 동계올림픽이 끝난 뒤 약 6개월 사이 시력이 빠르게 나빠졌고, 국내 여러 병원은 물론 미국까지 찾아갔지만 “6개월 이내 실명할 것 같다”, “치료 방법이 없다”라는 진단을 받았다고 밝혀 안타까움을 자아낸다.

그는 “시각 장애 4급 판정을 받고, 딱 한 번. 밤새 펑펑 울었다”라며 당시 심경을 전한 뒤, 슬픔을 털어내고 할 수 있는 일을 찾기 위해 다시 일어섰다고 말했다. 현재는 형체만 겨우 보이는 상태라고 설명하면서도 “눈이 나빠지면 좋은 것도 많아요. 못 볼 거 안 봐도 되고”라며 긍정적인 태도를 보여 감동을 안긴다.

함께 출연한 오만석은 드라마 ‘포도밭 그 사나이’에서 할아버지 역할로 만났던 故 이순재와의 인연을 회상하며 존경의 마음을 전한다. 오만석은 이순재가 연출하고 직접 출연했던 연극 ‘갈매기’에도 함께했던 일화를 전하며, 추모의 의미로 ‘별이 진다네’를 불러 뭉클함을 더한다.

또한 오랜 시간 싱글 대디로 살아온 오만석의 재혼 이야기가 나오자 김주하는 “그때의 기억이 있으면 안 해야지!”라고 즉각 반응해 웃음을 자아낸다. 이에 문세윤과 조째즈는 “저희 편집장님께서 재혼에 상당히 예민하시거든요”라며 재치 있게 상황을 수습한다.

이어 오만석이 재혼 후 가족과 처가 식구들까지 살뜰히 챙기고 있다는 이야기에 문세윤과 조째즈가 공감을 보이자, 김주하는 “세상에 좋은 남자 많지! 내 것이 아니라 그렇지”라며 셀프 디스를 던져 현장을 웃음바다로 만든다.

제작진은 “시련에 맞선 이야기를 담담하게 꺼내준 송승환에게 무한한 감사를 드린다”라며 “무대와 삶에서 늘 열정적인 모습을 보여준 송승환과 오만석의 진솔한 이야기를 기대해 달라”고 전했다.

