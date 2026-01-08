선수단과 함께하는 특별한 1박2일! 서울 이랜드, 팸투어 참가자 모집

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 오는 2월 열리는 제주 전지훈련 기간 중 선수단과 팬이 교감하는 구단 대표 팬 프렌들리 프로그램 ‘팸투어’를 개최한다.

이번 팸투어는 2월7일과 8일 제주 섬오름 호텔에서 진행된다. ▲제주 맛집 투어 ▲선수단 훈련 참관 및 스킨십 ▲선수단과 함께하는 레크리에이션 ▲김도균 감독과 함께하는 티타임 등 풍성한 프로그램으로 구성됐다.

특히 선수단이 구슬땀을 흘리고 있는 전지훈련 현장을 직접 방문해 훈련 과정을 참관하고 선수들과 소통할 수 있다는 점에서 팬들에게 더욱 특별한 경험을 선사할 예정이다.

참가자는 총 40명으로 오는 16일까지 아너스·파운더스 회원, 지난해 시즌권 및 멤버십 회원, 일반 팬 순으로 선착순 모집한다. 구단 공식 홈페이지 및 앱 내 ‘FAM TOUR’ 카테고리를 통해 신청할 수 있다.

지난해 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 3관왕을 석권하며 ‘넘버원 팬 프렌들리 구단’으로 자리매김한 이랜드는 이번 팸투어를 시작으로 2026시즌에도 팬 중심의 차별화된 마케팅과 소통을 지속해 나갈 계획이다.

이랜드 관계자는 “전지훈련지는 선수들이 한 시즌을 준비하는 장소이자 팬들의 관심이 집중되는 곳이다. 이번 팸투어를 통해 선수단과 가까이에서 교감하며 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]