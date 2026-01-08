KFA축구사랑나눔재단-한국프로축구선수협회, 3년 연속 아름다운 동행… 신영록·유연수 위해 2000만원 기부

김호곤 대한축구협회 축구사랑나눔재단 이사장과 이근호 한국프로축구선수협회 회장이 포즈를 취하고 있다. 사진=올리브크리에이티브 제공

대한축구협회(KFA)축구사랑나눔재단(이사장 김호곤)과 사단법인 한국프로축구선수협회(공동 회장 이근호·지소연)가 불의의 사고로 그라운드를 떠난 동료들을 향한 따뜻한 동행을 3년 연속 이어갔다.

두 기관은 8일 대한축구협회 풋볼팬타지움에서 기부금 전달식을 가졌다. 신영록, 유연수의 재활 지원을 위해 총 2000만원의 기부금을 전달했다.

이번 행사는 단순한 일회성 지원이 아닌, 지속적인 관심과 후원을 약속했던 양 기관의 의지가 반영된 자리다. 두 기관은 2024년 1월 두 선수를 위한 기부금을 전달하며 인연을 맺었다. 특히 지난해 업무협약(MOU)을 체결하며 상호 협력을 공고히 했다. 올해 전달식은 해당 협약에 기반한 지속적인 교류와 실천의 일환으로 양 기관이 뜻을 모아 각 선수에게 1000만원씩 후원하며 이들의 새로운 삶과 재활을 응원했다.

신영록은 2011년 경기 도중 급성 심장마비로 쓰러진 후 의식은 회복했으나 선수 생활을 중단해야 했다. 유연수는 2022년 불의의 음주운전 교통사고로 안타깝게 은퇴를 선언했다. 두 기관은 두 선수가 보여준 투혼과 그들이 겪은 아픔을 잊지 않고 축구계 선후배들과 팬들이 보내준 사랑을 다시 나누자는 취지에서 이번 지원을 결정했다.

이날 기부금 전달식을 진행한 두 기관은 선수들의 권익 보호와 사회 공헌을 통한 한국 축구 발전을 위한 다짐도 새로이 했다. KFA축구사랑나눔재단은 축구를 통해 얻은 수익을 사회에 환원하는 다양한 나눔 사업을 펼치고 있다. 한국프로축구선수협회는 은퇴 선수 제2의 삶을 지원하고 현역 선수들의 권익을 보호하는 활동을 전개하고 있다.

KFA축구사랑나눔재단 김호곤 이사장은 “재단은 한국프로축구선수협회와 함께 축구가 사회적 기대와 신뢰에 부응하는 ‘선한 영향력’의 중심에 설 수 있도록 노력하겠다”며 “신영록, 유연수 선수를 향한 우리의 응원이 끊이지 않고 계속되길 바란다”고 밝혔다.

이근호 한국프로축구선수협회 회장은 “동료이자 선후배로서, 힘들 때 서로 돕고 의지하는 문화를 만드는 것이 선수협의 중요한 역할”이라며 “신영록, 유연수 선수가 혼자가 아니라는 사실을 기억해 주길 바라며 앞으로도 재단과 협력하여 선수들이 서로를 지켜주는 든든한 울타리가 되도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

