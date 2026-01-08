이석훈, 뮤지컬 ‘물랑루즈!’ 넘버 깜짝 무대 선보여…팬들 설렘 폭발 (김희철의 추카추카추)

가수 이석훈이 유튜브 음악 예능 ‘김희철의 추카추카추’에 출연한다. 사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

8일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’에는 가수이자 뮤지컬 배우로 활동하고 있는 이석훈이 출연, ‘유죄인간’ 별명 창시자답게, 멈추지 않는 설렘 유발 모먼트로 눈길을 끈다.

동갑내기 친구 사이인 김희철과 이석훈은 토크 시작과 동시에 서로의 눈을 마주치는 것도 어색해하는 등 찐친 사이를 인증하며 웃음을 자아냈다. 티격태격 케미를 뽐내기도 잠시, 이석훈은 촬영 당시 뮤지컬 연습으로 바빴음에도 친구 김희철의 유튜브에 출연하러 왔다며 의리를 보여주기도 했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

이어진 ‘유죄 인간 판독’ 토크에서는 원조 ‘유죄인간’이석훈이 직접 ‘이성의 특정 행동’이 유죄인지 무죄인지 가렸다고 알려져 기대를 모은다. 모태 유죄인간답게 다른 이들의 행동이 유죄라는 걸 전혀 이해 못 하는 모습을 보이는 등 폭소를 안겼다.

이석훈은 현재 공연 중인 뮤지컬 ‘물랑루즈! ’ 남자주인공 크리스티안 역으로 새롭게 합류해 열연하고 있다. 추카추카추에서도 뮤지컬 ‘물랑루즈! ’의 넘버 Your Song을 특유의 감성과 탄탄한 가창력으로 소화해 관객들의 마음을 사로잡았다.

이석훈의 유죄 모먼트와 감성 가득 담긴 무대는 김희철의 추카추카추 12회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 12회는 1월 8일(목) 오후 6시 공개되며, 12회를 끝으로 시즌 1을 마무리하고 재정비를 거쳐 오는 2월 시즌2로 돌아올 예정이다.

‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

