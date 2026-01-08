KBO 찾은 정헌율 익산시장 “韓야구 발전 위한 협력 방안 모색하겠다”

정헌율 익산시장(왼쪽)과 허구연 KBO 총재. 사진=KBO 제공

‘더 탄탄해질 한국 야구를 위해!’

정헌율 익산시장이 지난 7일 한국야구위원회(KBO) 사무국을 방문해 허구연 총재를 예방했다.

프로야구 KT의 퓨처스(2군) 팀 연고지인 익산시는 퓨처스리그와 KBO의 상생과 활성화 방안에 대해 논의했다. 이뿐만이 아니다. 조명과 덕아웃, 불펜 등 퓨처스리그 경기장 및 선수 훈련 시설 확충, 지역 시설을 활용한 유소년 선수 훈련 시설 확보 등 전반적인 인프라 개선에 대한 이야기도 오갔다. 또한 퓨처스리그 경기 개최 및 중계 시 지역 홍보 극대화 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

정헌율 익산시장은 “KT 퓨처스 팀이 퓨처스리그 챔피언결정전 초대 우승을 차지해 자부심을 느낀다”며 “한국야구의 발전을 위해 KBO와 협력할 수 있는 방안을 모색하고, 지자체에서 지원할 수 있는 부분에 대해 적극적으로 고려하겠다”고 말했다.

허구연 KBO 총재는 “야구 발전을 위해서는 퓨처스리그를 비롯해 기초를 튼튼하게 해야 하며, 퓨처스리그와 여자야구 활성화를 위해 아낌없이 지원해주는 익산시에 감사 드린다”고 화답했다.

KBO는 앞으로도 지자체들과 지속적으로 협력해 지역 야구 인프라 발전을 위해 노력을 기울일 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

