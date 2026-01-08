허구연 KBO 총재가 전한 병오년 신년사… “韓야구의 다음 이닝, 책임 있게 전진 시킬 것”

허구연 KBO 총재가 지난해 12월9일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2025 KBO 골든글러브 시상식에서 특별상 수상자를 호명하고 있다. 사진=뉴시스

한국야구를 이끄는 수장, 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 2026년 신년사를 전했다.

허구연 총재는 8일 KBO를 통해 병오년 새해를 맞이하는 소감과 함께 다가오는 새로운 2026시즌 및 월드베이스볼클래식(WBC), 나고야·아이치 아시안게임 등을 앞둔 각오를 전하는 신년사를 발표했다.

허 총재는 KBO의 2026년 슬로건 ‘THE INNGING ADVANCES’를 발표하며 “2024년, KBO는 ‘THE INNING BEGINS’라는 슬로건으로 한국야구의 새로운 이닝을 힘차게 열었다. 2025년에는 ‘THE INNING CONTINUES’라는 다짐과 함께 변화의 흐름을 이어가며, 제도의 안정과 현장의 안착을 위해 한 걸음씩 나아갔다”며 “이제 우리는 그 이닝을 전진시키는 해, ‘THE INNING ADVANCES’의 해를 맞이한다. 한국야구는 이제 시작이나 유지를 넘어, 구조적으로 한 단계 도약해야 할 중요한 시점에 서 있다”고 목소리를 높였다.

그러면서 ▲공정하고 글로벌 경쟁력 있는 리그 ▲팬과 함께 경험하는 리그 ▲사람과 미래에 투자하는 한국야구로의 전진을 약속했다. 허 총재는 “2026년 KBO는 과감하되 성급하지 않게 변화하고 본질을 잃지 않으며, 한국야구의 다음 이닝을 책임 있게 전진시키고 그 여정을 여러분과 함께 써 내려가겠다”는 약속을 건넸다.

◆다음은 허구연 KBO 총재의 신년사 전문

‘THE INNING ADVANCES’

존경하는 야구 가족 여러분,

2024년, KBO는 ‘THE INNING BEGINS’라는 슬로건으로 한국야구의 새로운 이닝을 힘차게 열었습니다. 이어 2025년에는 ‘THE INNING CONTINUES’라는 다짐과 함께 변화의 흐름을 이어가며, 제도의 안정과 현장의 안착을 위해 한 걸음씩 나아갔습니다.

그리고 2026년. 이제 우리는 그 이닝을 전진시키는 해, ‘THE INNING ADVANCES’의 해를 맞이합니다. 한국야구는 이제 ‘시작’이나 ‘유지’를 넘어, 구조적으로 한 단계 도약해야 할 중요한 시점에 서 있습니다.

1. 공정하고 글로벌 경쟁력 있는 리그로, 한 단계 전진하겠습니다

2026년 KBO는 리그의 공정성과 신뢰를 다시 한 번 단단히 다지겠습니다. ABS, 피치클락, 피치컴, 비디오 판독 등 경기 운영 시스템은 실험의 단계가 아닌, 완성의 단계로 나아가겠습니다.

통합 트래킹과 데이터 인프라 구축, 비디오 판독 무선 헤드셋 시스템 도입 등의 기반을 조성해 선수, 심판, 팬 모두가 납득할 수 있는 리그 운영 환경을 조성하겠습니다.

국제무대에서도 멈추지 않겠습니다. 올 해 WBC, 아시안게임, APBC 등 주요 국제대회를 통해 대한민국 야구의 경쟁력과 브랜드 가치를 더욱 공고히 하겠습니다.

2. 팬과 함께 경험하는 리그로, 한 단계 전진하겠습니다

2026년 KBO는 부산 기장에 한국야구 박물관과 명예의 전당 준비를 통해 한국야구의 역사를 체계적으로 기록하고, 데이터·영상·중계 콘텐츠의 혁신을 통해 보는 야구에서 경험하는 야구로 나아가겠습니다.

정기적인 야구장 점검을 통해 안전한 관람 환경을 조성하고, 시각장애인 중계 음성 지원 확대, 굿즈 및 콘텐츠 활성화 등을 통해 누구도 소외되지 않는 야구, 모두가 함께 안전하게 즐길 수 있는 리그를 만들어 가겠습니다.

3. 사람과 미래에 투자하며, 한 단계 전진하겠습니다

한국야구의 미래는 결국 사람입니다.

퓨처스리그의 산업화를 위해 시민구단 창단을 추진하고, 독립야구, 티볼, 유소년 프로그램까지 한국야구의 생태계를 입체적으로 확장해 나가겠습니다.

아울러 트레이닝 센터 구축, 바이오메카닉스 기반 육성, 유소년·아마추어·지도자 교육 강화를 통해 엘리트와 저변이 함께 성장하는 구조를 만들겠습니다.

THE INNING ADVANCES.

2026년 KBO는 과감하되 성급하지 않게 변화하고 본질을 잃지 않으며, 한국야구의 다음 이닝을 책임 있게 전진시키고 그 여정을 여러분과 함께 써 내려가겠습니다.

감사합니다.

2026년 1월 8일

KBO 총재 허구연 드림

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

