우즈 '드라우닝', 2025년 멜론 연간차트 1위…에스파·데이식스 최다 진입

가수 우즈의 ‘드라우닝(Drowning)’이 멜론 국내 연간차트 1위에 올랐다.

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론은 8일 2025년 국내·해외 연간차트 톱100을 발표했다. 국내 연간차트 1위는 역주행 신화를 쓴 우즈가 차지했다. 2023년 발매된 ‘드라우닝’은 라이브 영상이 큰 화제를 모으며 약 1년 6개월 만에 차트에서 거센 돌풍을 일으켰고 지난해 연간차트 1위까지 오르며 최고의 히트곡으로 기록됐다.

우즈를 필두로 남성 솔로 뮤지션들의 강세가 두드러졌다. 11년 만에 정규앨범으로 돌아온 지드래곤은 빅뱅 멤버들이 참여한 ‘홈 스위트 홈’(HOME SWEET HOME)을 연간차트 2위에 올렸다. 이무진은 ‘에피소드’를 포함해 총 네 곡을 연간차트에 올려놓으며 음원 강자 면모를 보였고, 십센치는 애니메이션 ‘너에게 닿기를’의 동명 OST 한국어 버전 리메이크 곡으로 챌린지 열풍을 일으키며 차트 10위에 안착했다.

신예 아티스트들의 약진도 눈부셨다. 지난해 데뷔한 혼성그룹 올데이 프로젝트의 ‘페이머스’(FAMOUS)가 23위에 자리한 것을 비롯해 스타쉽엔터테인먼트 신예 걸그룹 키키의 ‘아이 두 미’(I DO ME)가 63위, SM엔터테인먼트 걸그룹 계보를 잇는 하츠투하츠의 ‘더 체이스’(The Chase), ‘스타일’(STYLE)이 각각 81위, 89위 등으로 존재감을 드러냈다.

3년 만에 완전체로 돌아온 블랙핑크의 저력도 대단했다. 신곡 ‘뛰어’(JUMP)가 27위에 오른 가운데 멤버들의 솔로곡들도 뜨거운 인기를 얻었다. 로제와 브루노 마스의 협업곡 ‘아파트’(APT.)는 6위에 올랐고, 제니의 ‘라이크 제니’(like JENNIE)가 11위를 기록하는 등 전 세계적인 신드롬을 증명했다.

음원 강자들의 활약도 이어졌다. 데이식스는 ‘해피’(HAPPY)(8위)와 ‘한 페이지가 될 수 있게’(17위) 등 여섯 곡을, 에스파는 ‘위플래시’(Whiplash)(3위)와 ‘수퍼노바’(Supernova)(22위) 등 여섯 곡을 차트에 올리며 두 팀 모두 가장 많은 곡을 진입시킨 아티스트가 됐다. 아이브와 지드래곤 역시 각각 다섯 곡씩 차트인시키며 강력한 음원 파워를 보여줬다.

해외 차트에서는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST가 전례 없는 기록을 세웠다. ‘골든’(Golden)이 1위를 차지한 것을 포함해 케이팝 데몬 헌터스 OST 수록곡 중 무려 여덟 곡이 30위권 내에 포진하는 기염을 토했다.

