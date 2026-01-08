세계평화통일가정연합, ‘합리적 견제’로 조직문화 전환 선언

세계평화통일가정연합 사회적 신뢰 회복을 위한 준법 실천 선언문에 서명하는 임원들.

세계평화통일가정연합 한국협회(이하 한국가정연합)는 지난 7일 한국가정연합 본부 대강당에서 전국 목회자와 공직자 300여명이 참여한 '사회적 신뢰 회복을 위한 준법 실천 선언식'을 개최했다. 이번 선언식은 지난 12월 발표한 '3대 혁신과제'의 첫 실천 조치로 ‘개인의 선의’가 아닌 ‘시스템에 의한 상호 견제’를 조직 운영의 핵심 원리로 확립하겠다는 의지를 담고 있다.

한국가정연합은 지난해 12월11일 송용천 협회장 명의로 '사과와 혁신 계획'을 발표하며, 조직 내부의 관리 체계가 일탈 행위를 사전에 차단하지 못한 점에 대해 반성한 바 있다. 한국가정연합은 이번 사태의 근본 원인으로 '현장의 견제와 감시 의식이 부재했던 점'을 지목했다.

이날 송용천 한국협회장은 “거버넌스 혁신의 최종 목적은 단순한 제도 마련이 아니라 가정연합의 비전이 왜곡 없이 신도들에게 전달되게 하는 필터이자 통로”라며 “신도들의 헌금을 신앙적 생명과 동일시하며, 투명한 시스템을 통해 이를 철저히 보호함으로써 공동체의 신뢰를 반석 위에 세우겠다”는 다짐을 전했다.

세계평화통일가정연합 사회적 신뢰 회복을 위한 준법 실천 선언식에서 말씀하는 송용천 한국협회장.

한국가정연합 관계자는 “교단의 비전이 독단적으로 해석되거나 사유화되는 것을 막지 못했다”며 “아무리 숭고한 비전이라도 잘못된 수단과 결합하면 독이 된다는 뼈아픈 교훈을 얻었다”고 밝혔다.

이번 선언식의 핵심은 ISO 37001(부패방지경영시스템) 및 ISO 37301(준법경영 시스템) 인증 취득 추진이다. 한국가정연합은 한국컴플라이언스평가원과 협력하여 국제표준에 기반한 준법·부패방지 체계를 도입한다. 종교 단체로서는 이례적인 시도로, 외부 전문기관의 객관적 검증을 통해 조직 운영의 투명성을 확보하겠다는 것이다.

한국가정연합 관계자는 “ISO 시스템의 핵심은 ‘개인의 선의’에 의존하는 것이 아니라 ‘시스템에 의한 상호 견제’에 있다”며 “부당한 지시에 대해 당당히 반론을 제기할 수 있는 내부 견제 시스템을 활성화하겠다”고 강조했다. 이를 위해 비윤리적 행위에 대한 익명 제보 및 상담 프로세스도 구축한다.

한국가정연합은 개인의 독단과 과잉 충성이 조직 전체를 위기로 몰아넣지 않도록 의사결정 구조를 전면 개편한다. 특정 개인의 독단적 결정을 방지하는 집단 의사결정 체계를 강화하고, 외부 전문가가 포함된 독립적 윤리 감시 기구를 설치하여 대외 활동의 공정성을 상시 검증받을 계획이다.

이날 선언식에서는 전국 목회자와 공직자 전원이 조직 전체가 준수해야 할 '준법 선언문'을 함께 낭독했다. 선언문에는 정치적 중립 및 순수성 유지, 무관용 원칙과 법규 준수, 투명한 거버넌스와 상호 견제, 공사 구분의 철저, 윤리적 사회 책임 완수 등 총 5개의 원칙이 명기됐다. 선언식과 함께 전 구성원을 대상으로 준법 의식 강화 교육을 병행하고 이현권 변호사가 '거버넌스 혁신의 필요성'을 주제로, 내부 견제 시스템 구축 방안을 설명했다. 또 최성락 한국컴플라이언스평가원 대표이사는 ISO 인증 도입의 구체적 일정과 절차를 보고했다.

세계평화통일가정연합 사회적 신뢰 회복을 위한 준법 실천 선언식 전경.

한국가정연합 관계자는 “비전이 실무 현장에서 오독되거나 사유화되지 않도록 철저한 교육을 시행할 것”이라며 “어떠한 정치적 개입이나 불법적 관행도 용납하지 않는 무관용 원칙을 조직 문화로 정착시키겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 선언식은 일회성 행사가 아니라, 12월 발표한 혁신과제를 제도적으로 뒷받침하기 위한 구체적 실행 계획의 시작”이라며 “선언식 전에 이미 모든 목회자, 공직자가 부패방지 도입의 필요성과 인증에 대한 교육을 받은 가운데 ISO 인증이라는 국제적으로 검증된 시스템을 도입함으로써 내부 의지만이 아닌 외부의 객관적 평가와 지속적인 모니터링을 받겠다”고 설명했다.

아울러 “특정 사안에 대한 법적 판단은 사법부의 영역이며, 우리는 그와 별개로 조직 운영 시스템 자체를 근본적으로 개선하는 데 집중하고 있다”며 “견제는 비판이 아니라 우리 모두의 비전을 지키는 가장 안전한 방어막이라는 인식을 조직 전체에 뿌리내리겠다”고 덧붙였다.

