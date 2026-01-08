정가은, 132억 편취 전남편 고소…“인생 훅 떨어졌다”

배우 정가은이 전 남편을 사기죄로 고소한 이유를 밝혀 이목을 끈다.

정가은은 지난 7일 첫 방송한 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서 황신혜, 장윤정과 첫 합숙을 시작하며 자신의 인생사를 풀어놨다. 세 사람은 돌싱과 딸 엄마라는 공통점을 가지고 인생 그래프를 그렸다.

정가은은 “서른 아홉 살에 딸을 낳았을 때 가장 행복했는데, 1년 만에 갑자기 훅 떨어졌다. 이혼을 선택했다”고 설명했다. 이어 “이혼도 힘들었지만 1~2년 후 더 안 좋은 일이 있었다. 그 사람(전 남편)이 내 명의로 그렇게 할 거라고 상상도 못 했다. 이혼 후 알게 됐고, 급하게 고소했다”고 토로했다.

정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다. 이후 전 남편이 정가은 명의 통장으로 약 132억원을 편취한 사실이 드러났고, 정가은은 그를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다.

정가은의 전 남편은 이혼 후 양육비나 생활비를 한 번도 지급하지 않았으며, 해외로 도피해 5년째 행방불명 상태다.

