허리디스크와 척추관협착증, 비슷하지만 다른 증상… “오진은 치료 실패”

허리 통증과 다리 저림은 현대인에게 흔한 증상이다. 환자들이 가장 많이 혼동하는 질환이 허리디스크(요추 추간판 탈출증)와 척추관협착증이다. 두 질환 모두 허리 통증과 하지 방사통을 동반하여 증상이 유사해 보이지만, 발생 원인과 통증 양상, 치료 접근법은 분명한 차이를 보여 정확한 감별 진단의 중요성이 강조되고 있다.

김호규 영천 가톨릭연합정형외과의원 대표원장(정형외과 전문의)은 “겉으로 드러나는 증상만으로 자가 판단하거나, 충분한 진단 없이 치료를 시작할 경우 오히려 증상이 악화되는 경우를 임상 현장에서 자주 접한다”고 지적했다.

이어 "허리디스크와 척추관협착증이 환자들에게 동일한 질환으로 인식되기 쉬우나, 통증이 심해지는 상황과 완화되는 자세를 면밀히 관찰하면 명확한 차이를 발견할 수 있다"고 덧붙였다.

허리디스크는 주로 젊은 연령층이나 활동량이 많은 이들에게서 발생하며, 갑작스러운 허리 통증과 함께 한쪽 다리로 뻗치는 듯한 방사통이 특징이다. 기침이나 재채기, 허리를 숙일 때 통증이 더욱 심해지는 양상을 보인다.

반면 척추관협착증은 주로 중·장년층 이상에서 나타나는 퇴행성 질환이다. 신경이 지나는 통로가 좁아지면서 발병한다. 오래 걷거나 서 있을 때 다리가 저리고 아파지다가, 앉거나 허리를 굽히면 증상이 완화되는 '간헐적 파행'이 대표적인 증상으로 알려져 있다.

이처럼 발생 원인이 다른 만큼 치료법 또한 상이하다. 이를 간과한 채 잘못된 진단으로 치료가 진행될 경우 문제는 더욱 심각해질 수 있다.

예를 들어 척추관협착증 환자에게 디스크 치료에 중점을 둔 과도한 신전 운동이나 물리치료를 시행하면 신경 압박이 심화될 수 있다. 또한, 디스크 환자를 척추관협착증으로 오인하여 불필요한 시술이나 장기간 보존 치료만을 반복할 경우, 신경 손상이 진행될 위험도 배제할 수 없다.

김 원장은 "통증만을 기준으로 동일한 주사 치료나 도수치료를 반복하다가 증상이 악화되어 병원을 찾는 환자들이 적지 않다"며, "이는 치료 방식의 문제보다 진단의 정확성에서 비롯된 문제인 경우가 대부분"이라고 강조했다.

허리 질환의 정확한 진단을 위해서는 단순 영상 판독을 넘어 환자의 병력, 통증 양상, 신체 진찰, 그리고 영상 검사 결과를 종합적으로 판단하는 과정이 필수다.

김호규 원장은 "MRI나 CT 검사에서 허리디스크와 척추관협착증 병변이 동시에 발견되는 경우가 많으므로, 어떤 병변이 실제 증상의 원인인지 판별하는 것이 진단의 핵심"이라며 "환자 개인에게 맞는 최적의 치료 방향을 제시하기 위해서는 정형외과 전문의의 풍부한 임상 경험과 노하우가 요구된다"고 조언했다.

무엇보다 허리와 다리 통증이 반복되거나 일상생활에 불편을 초래한다면 단순한 근육통으로 치부하지 않고, 정형외과 등 관련 병원을 찾아 정확한 진단 하에 조기 치료를 시작하는 것이 빠른 회복으로 이어지는 중요한 길이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

