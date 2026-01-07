사진=동네 의사 이상욱

방송인 박나래와 유튜버 입짧은햇님이 이른바 ‘주사이모’에게 불법 진료를 받고 다이어트약인 일명 ‘나비약’을 처방받은 것으로 알려진 가운데 현직 의사가 해당 약물의 위험성을 경고했다.



내과 전문의 이상욱 원장은 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘운동으로 뺐다더니…유명 유튜버의 다이어트약, 의사인 저도 사실 먹어봤습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

이상욱 원장은 “박나래씨 때문에 요즘에 연예인들 파장이 커졌다. 거기에 나비약이 이슈가 돼 얘기를 많이 하더라”라고 말문을 열었다. 그는 “나비 모양으로 생긴 약이 있는데 엄청나게 큰 문제가 있다”고 강조했다.

이 원장은 “저도 옛날에 거의 90kg 넘게 아기 코끼리 몸무게가 나갈 때가 있었다. 지금은 한 80kg 정도”라며 “나비약 도움을 받아야겠다 싶어서 처방 받아서 먹은 적이 있었다. 짧게 20㎏을 뺐다. 나비약이 사실 효과는 너무 좋다. 옛날에는 다이어트 진료도 많이 했었는데 지금은 안 하는 이유가 여기에 있다”고 말했다.

이어 “도둑이 들어서 놀라면 심장 박동이 뛰고 두근두근하지 않나. 그 와중에 식욕이 있겠나. 그리고 식은땀도 나고 잠도 안 온다”며 “이 증상을 나비약을 먹으면 나타나는 증상이라 생각하면 된다”고 비유했다.

특히 약물의 중독성을 강조했다. 그는 “나비약은 먹었을 때 중독성이 있다. 끊기가 어렵다. 마약이랑 똑같다. 나비약이 펜터민이라고 하는 성분인데 필로폰과 화학 구조가 거의 똑같다. 마약이라고 해도 과언이 아니다”라며 “이거를 끊게 되면 불안하기도 하고 내성이 생긴다. 옛날에는 반알 정도만 먹어도 효과가 괜찮았는데 한 알, 한 알 반까지도 먹는 사람들도 있다. 원래는 권장하는게 하루에 맥시멈 한 알이다. 나중에 두 알, 세 알까지 먹는다. 그러면 중추신경계가 헤롱헤롱 할 수 있다. 그래서 굉장히 위험한 약”이라고 힘주어 말했다.

중독 증상이 강해 약을 끊는 것 역시 어렵다. 이 원장은 “이걸 끊는 데 너무 힘들었다. 저는 한 6주 정도 먹었다”며 “(먹을 때는) 막 에너지가 난다. 2~3시간 자도 안 피곤하고 체력이 되게 좋아진 것 같고 그렇다. 그런데 몸이 피곤하다고 드시면 절대 안 된다”고 강조했다.

이어 “끊을 때 잘 끊어야 한다. 원래는 약의 용량을 좀 줄여 나가면서 차츰차츰 끊어야 내 몸이 적응을 한다”며 “근데 그렇게 끊으면 너무 피곤해진다. 원래 각성됐던 그 효과가 없어져서 몸이 너무 피곤해진다. 열몇 시간을 자도 피곤하다. 그래서 제가 시체처럼 잠을 잤다. 주말에는 하루종일 자고 그래도 피곤하다. 일어나도 기분이 다운되고 우울감이 있다. 에너지가 없이 쭉 늘어지는 느낌이 장기간으로 된다”고 말했다.

그러면서 “우리 몸도 계속 항상성을 찾아가는데 적응하기까지 한 3주에서 4주 정도 걸렸다. 그게 너무 오래 걸리고 너무 힘들었다”고 밝혔다.

