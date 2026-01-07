‘전야제부터 메인경기까지’ KBL 올스타전 티켓 예매, 12일 순차적 오픈

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 오는 12일 오후 2시30분부터 KBL 통합 홈페이지를 통해 2025∼2026 LG전자 프로농구 올스타전 티켓 예매를 순차적으로 오픈한다.

이번 올스타전은 17일과 18일 이틀 동안 서울 잠실실내체육관에서 개최된다. 첫날 열리는 올스타전 전야제 행사에서는 팀 아시아와 팀 루키가 이벤트 매치를 펼친다. 이어지는 18일 메인 행사에서는 유기상(LG)과 이정현(소노) 등 올스타 24명의 선수가 팀 브라운과 팀 코니로 나뉘어 맞대결을 벌인다.

티켓 예매 오픈은 경기 일정에 따라 시간대별로 다르게 진행된다. 전야제 행사 티켓은 12일 오후 2시30분부터, 메인 경기 티켓은 같은 날 오후 3시30분부터 예매할 수 있다.

올스타전 좌석은 1층 F구역, 1층 S구역, 2층~3층 좌석으로 운영된다. 전야제 행사의 경우 3층 좌석을 운영하지 않으며 티켓 가격은 메인 경기 티켓 대비 약 50% 할인된 가격으로 책정됐다.

1인당 최대 구매 가능 매수는 구역별로 다르며, 1층 F구역 2매, 1층 S구역 4매, 2층 6매까지 구매 가능하다.

한편 2025∼2026 LG전자 프로농구 올스타전 티켓 예매 관련 자세한 사항은 KBL 통합 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]