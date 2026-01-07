‘대홍수’​, 국내 혹평 딛고 3주 연속 글로벌 1위…역대 영화 7위 등극

넷플릭스 영화 ‘대홍수’​가 3주 연속 글로벌 TOP 10 비영어 영화 부문 1위에 오르고, 역대 최고 인기 비영어 영화 부문 7위에 등극했다.

7일 넷플릭스에 따르면 ‘대홍수’는 1110만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 영화 부문에서 3주 연속 1위를 등극했다. 뿐만 아니라 대한민국, 홍콩, 브라질, 태국 등을 포함한 총 80개 국가에서 TOP 10 리스트에 올랐다. 지난 12월 19일 공개 이후 7210만 시청 수를 기록하며 넷플릭스 한국 영화 최초로 역대 최고 인기 비영어 영화 부문 7위에 등극하며 역대 최고 인기 비영어 영화 TOP 10에 이름을 올렸다.

이 작품은 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난물이다. 영화 ‘더 테러 라이브’·‘전자적 독자 시점’ 등을 연출한 김병우 감독의 작품이다. 배우 김다미는 새로운 인류를 만들어야 하는 중대한 임무를 맡게 된 인공지능 연구원 안나를 맡았으며 배우 박해수는 안나를 구출해야 한다는 임무를 받고 혼란에 빠진 아파트에 투입된 인력보안팀 희조로 분해 열연했다.

국내에서는 혹평이 우세하지만 일부 외신에서는 “물리적 영역에서 형이상학적 영역까지 넘나드는 서사를 독보적으로 그려냈다”(미국 버라이어티), “시청자들을 ‘폭풍 오열’하게 만든 역대급 재난 영화”(영국 데일리 메일) 등 호평하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

