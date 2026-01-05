<신년사> 김기원 한국맥도날드 대표 “3년 내 매출 2조원 달성 도전”

김기원 한국맥도날드 대표가 향후 3년 내 매출 2조원 달성을 목표로 한 중장기 성장 전략을 제시했다.

한국맥도날드는 5일 서울에서 열린 신년 행사에서 김 대표가 임직원들에게 올해 경영 방향과 향후 성장 비전을 공유했다고 밝혔다. 김 대표는 이날 30분기 연속 성장이라는 성과를 언급하며, 브랜드 신뢰 강화와 고객 경험 혁신, 사람 중심 경영을 축으로 한 실행 전략을 설명했다.

우선 브랜드 신뢰 활동을 한층 강화한다는 방침이다. 한국맥도날드는 지난해 ‘한국의 맛’ 프로젝트 확대 시행을 발표한 데 이어, 올해는 해당 프로젝트 6년 차를 맞아 메뉴 경쟁력과 콘텐츠 완성도를 함께 끌어올릴 계획이다. 일부 메뉴에 대해서는 해외 지사를 통한 수출 가능성도 검토 중이다. 이와 함께 ‘행복의 버거’로 대표되는 사회공헌 프로그램을 확대하고, 가격 경쟁력을 앞세운 가성비 메뉴 라인업도 다양화할 예정이다.

고객 경험 측면에서는 맛과 품질, 식품 안전 등 기본 경쟁력 강화에 주력하는 동시에 온·오프라인 접점 확대에 나선다. 한국맥도날드는 2030년까지 전국 500개 매장 오픈을 목표로 신규 출점을 이어가며, 공식 앱을 중심으로 한 혜택 강화와 개인 맞춤형 리워드를 통해 디지털 경쟁력도 높인다는 계획이다. 매장 운영 효율화와 서비스 품질 고도화 작업 역시 병행 추진된다.

조직 운영에서는 ‘사람’ 중심 경영을 핵심 가치로 내세웠다. 김 대표는 빠르게 변화하는 외식 환경 속에서 직원들의 커리어 성장과 근무 만족도를 높이기 위해 교육과 근무 환경 개선에 대한 투자를 지속하겠다는 방침을 밝혔다.

김 대표는 “한국맥도날드는 국내를 넘어 아시아와 글로벌 시스템 내에서도 위상이 점차 높아지고 있다”며 “이 같은 성장 흐름이 임직원의 자부심과 개인의 성장으로 이어질 수 있도록 지속적인 투자와 노력을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

