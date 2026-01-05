월 1억 버는 쯔양의 재테크? “주식 NO, 예금 NO”

유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상' 캡처

유튜버 쯔양은 어떻게 재테크를 할까.

쯔양은 재테크를 하지 않는다며 자신만의 돈 관리 방식을 공개했다.

쯔양은 최근 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에 출연해 본인의 얘기를 들려줬다.

'월수입 외제차 한 대 쯔양의 돈 관리 비법'이라는 제목의 영상에서 작곡가 윤일상은 쯔양에게 “요즘 주식도 많이 하고 하는데 재테크 보통 관리 어떻게 하냐”고 묻자 쯔양은 “저는 걱정할 게 없다. 안 한다”고 답했다.



윤일상이 “재테크를 안 한다고?”고 재차 묻자 쯔양은 “아무것도 안 한다. 주식 아예 모르고 관심도 없다. 이걸로 돈 불리자 이런 것 자체를 생각도 안 한다”면서 “예금도 안 한다. 그냥 갖고 있다”고 말했다. 놀란 윤일상은 “주소가 어떻게 되지?”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

쯔양은 유튜브를 통해 먹방 콘텐츠를 선보이며 구독자 1290만명 채널을 운영 중이다. 지난해 7월 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 “수익이 한 달에 1억 정도”라고 밝힌 바 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]