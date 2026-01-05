19세 정동원, 해병대 입대 전 앨범 발매…팬콘도 연다

가수 정동원(19)이 해병대 입대를 앞두고 새 미니앨범을 발표한다.

5일 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트에 따르면, 정동원은 오는 2월5일 오후 6시 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매한다.

이번 앨범은 지난 3월 정규 앨범 '키다리의 선물' 이후 약 1년 만에 선보이는 신보 앨범이다. 2023년 발매된 '소품집 Vol.1'의 흐름을 잇는 두 번째 리메이크 시리즈다.

이번 앨범에는 신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'과 더불어, 변진섭의 대표곡 '너에게로 또 다시' 리메이크 버전이 더블 타이틀로 수록됐다.

신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'은 포크 풍 발라드다. '너에게로 또 다시'는 원곡의 서정성을 살리면서도 정동원의 담백한 보컬에 방점을 찍었다.

이 외에도 조항조의 '거짓말', 김광석의 '이등병의 편지', 김정수의 '당신' 등을 재해석했다.

정동원은 이번 앨범 발매와 함께 같은 달 13일 경기 고양 킨텍스에서 팬콘서트를 연다. 이후 그 달 해병대 교육훈련단에 입소한 뒤 국방의 의무를 이행한다.

