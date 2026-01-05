소향, ‘골든’ 라이브 무대 혹평에 입 열어 “내가 너무 못했더라”

가수 소향이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든(Golden)’ 무대를 선보였다. 사진 = KBS

가수 소향이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든(Golden)’ 무대 이후 불거진 라이브 논란에 대해 사과했다.

소향은 지난 4일 유튜브 채널에 올린 영상 소개 글에서 “골든, 제가 너무 못했더라”며 “이 목소리는 하나님 것인데 내 욕심대로 사용했을 때 난 무능할 수밖에 없다는 걸 깨달았다. 겸손해야겠다고 결심하는 계기였다”고 밝혔다.

앞서 소향은 지난해 12월 31일 서울 중구 명동 일대에서 열린 KBS ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’에서 가수 박혜원(HYNN), 영빈과 함께 무대에 올라 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든을 열창했다.

영빈과 함께 무대 도입부를 맡은 소향은 추운 날씨의 영향 때문인지 곡 초반 음정을 다소 높게 잡는 실수를 보였다. 이어진 박혜원과의 듀엣 구간에서도 화음보다는 개별 음색이 부각되며 일부 시청자들의 아쉬움을 샀다. 이후 후렴과 하이라이트 구간에서는 안정을 되찾아 무대를 소화했지만, 방송 이후 온라인상에서는 엇갈린 반응이 이어졌다.

일부 누리꾼들은 소향의 SNS에 비판적인 댓글을 남기기도 했다. 한 누리꾼이 “노래 다 망쳤다. 고음에 취해 소리만 지른다. 노래 못 부른다”고 하자 소향은 “그러게요. 제가 다 망쳤다. 저도 너무 아쉽다”며 자책 섞인 답글을 남겼다.

한편, 소향은 1996년 데뷔해 올해로 데뷔 30주년을 맞았다. MBC ‘나는 가수다’, KBS ‘불후의 명곡’, JTBC ‘비긴어게인’ 등 다양한 음악 예능 프로그램을 통해 가창력을 인정받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

