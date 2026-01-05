‘스프링 피버’ 조준영, 초고속 컴백…2026년에도 열일 행보

‘스프링 피버’ 조준영(에스엠엔터테인먼트 소속)이 초고속으로 안방극장에 컴백한다.

조준영은 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스를 그린 tvN 새 월화드라마 ‘스프링 피버’(연출 박원국 /극본 김아정 /기획 CJ ENM STUDIOS /제작 본팩토리)에서 완성형의 교과서 ‘선한결’ 역을 맡아 열일 행보에 불을 붙이며 2026년에도 대세 활동을 이어간다.

조준영이 분할 선한결은 신수고등학교 부동의 전교 1등을 맡고 있는 전설적인 인물로, 외모부터 성적, 예의, 성격까지 모든 면에서 완벽해 교내 팬클럽을 소유할 정도의 유명 인사인 만큼 다채로운 매력으로 시청자들을 매료시킬 전망이다.

여기에 비운의 전교 2등 최세진(이재인 분)과 전교 1등 자리를 두고 경쟁을 펼치면서 예상치 못한 반전 로맨스를 선사, 첫사랑에 빠진 풋풋한 모습으로 보는 이들의 시선과 마음을 동시에 사로잡을 예정이다.

조준영은 “‘스프링 피버’는 제목처럼 봄 같은 사랑이 가득한 드라마다. 정겨운 배경과 다양한 캐릭터들이 풀어내는 따뜻한 에피소드, 지루할 틈 없는 코믹 요소들로 꽉 차있다. 이러한 저희 작품을 보시며 행복한 2026년의 시작을 맞이하시길 바란다”라고 전해 첫 방송에 대한 관심을 높였다.

한편, 조준영의 출연으로 눈길을 끄는 드라마 ‘스프링 피버’는 오늘(5일)부터 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 tvN에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

