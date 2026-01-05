‘17년 차 밴드’ 씨엔블루, 정규 3집 ‘3LOGY’ 발매…관전 포인트 #3

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)가 정규 3집으로 뜨겁게 돌아온다.

씨엔블루는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)를 발매하고 타이틀곡 ‘Killer Joy’(킬러 조이)의 뮤직비디오도 함께 공개한다. 앞서 수록곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’를 새해 첫날 공개하며 정규 3집에 대한 관심이 최고조에 달한 가운데, 이번 앨범에서 눈여겨볼 만한 기대 포인트 3가지를 짚어봤다.

#. 자작곡으로 꽉 채운 ‘역대급 명반’

씨엔블루의 정규 3집 ‘3LOGY’는 선공개 곡과 타이틀곡을 포함한 총 10곡 전곡이 멤버들의 자작곡만으로 구성됐다. 세 멤버 각자의 개성과 음악적 색깔이 뚜렷한 곡들이 유기적으로 어우러지며 앨범 전반에 입체적인 매력을 더했다. 특히 씨엔블루가 공동 프로듀서로 처음 이름을 올린 이번 앨범은 사운드 구성부터 완성도까지 한층 밀도 높은 결과물을 예고한다.

#. 17년 차 밴드의 ‘깊어진 서사’

약 1년 3개월 만에 가요계에 컴백하는 씨엔블루는 정규 3집을 통해 한층 깊어진 음악적 서사를 선보인다. 데뷔 이후 변함없이 밴드라는 정체성을 지켜온 씨엔블루는 자신들이 걸어온 시간과 현재, 그리고 앞으로 나아갈 방향을 이번 앨범으로 풀어냈다. 특히 17년 차 밴드만이 들려줄 수 있는 진정성 있는 음악과 이야기를 통해 독보적인 밴드 아이덴티티를 확실히 보여줄 전망이다.

#. 라이브 무대로 완성될 ‘3LOGY’

그동안 수많은 대형 페스티벌에서 헤드라이너로 활약해 온 씨엔블루는 압도적인 라이브 실력으로 ‘공연 강자’라는 수식어를 제대로 증명했다. 신곡으로 펼쳐질 무대에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데, 오는 17~18일 서울 공연으로 새 월드 투어의 포문을 연다. 앨범명과 동명의 타이틀인 만큼 ‘3LOGY’는 무대 위 밴드 특유의 생생한 라이브 사운드와 함께 폭발적인 시너지를 낼 것이다.

한편 씨엔블루는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 정규 3집 ‘3LOGY’를 발매한다.

