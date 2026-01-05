2026시즌 기다리는 NC, ‘위풍당당’ 캐치프레이즈 공개… “자부심과 과감한 승부의지 담았다”

사진=NC다이노스 제공

공룡군단이 새 시즌 팀의 비전을 담은 캐치프레이즈를 공개했다.

프로야구 NC는 5일 “2026시즌 팀의 비전과 승리의 의지를 담은 새 캐치프레이즈 ‘위풍당당’을 공개했다”고 전했다.

이번 캐치프레이즈의 핵심 키워드는 ‘자부심’이다. NC 구성원 모두가 스스로를 ‘빛나고 가치 있는 존재’로 믿는 당당한 마음가짐이 전제될 때, 비로소 과감한 승부와 성취가 가능하다는 철학을 담았다. 나아가 이러한 개개인의 자부심이 하나로 모여 ‘원팀’을 이룰 때, 더 높은 곳을 향한 성장을 이뤄낼 수 있다는 의지를 명확히 했다.

NC는 구단 슬로건인 ‘거침없이 가자’와 새 캐치프레이즈 ‘위풍당당’을 병행 사용함으로써, 승부를 향한 당당한 기세와 속도감 있는 실행력을 동시에 보여줄 계획이다.

디자인 측면에서는 전통적인 강인함에 젊은 감각을 조화시킨 것이 특징이다. 자칫 무겁고 딱딱할 수 있는 고딕체 계열에서 벗어나, 글자 곳곳에 아트워크와 곡선을 더해 리듬감을 부여했다. 또한 단순한 서체를 넘어, 디자인 요소 하나하나에 캐치프레이즈의 주요 의미를 투영했다. 캐치프레이즈 좌측의 ‘반짝이는 효과’는 구성원 개개인이 지닌 소중한 가치와 프라이드를 의미하며, ‘위’의 모음을 상승하는 화살표 모양으로 형상화해 우리(We)가 함께 더 높은 곳으로 도약(Up)하겠다는 성장의 포부를 시각화했다.

이진만 NC 대표이사는 “2026시즌 캐치프레이즈 ‘위풍당당’은 우리 구성원 모두가 스스로의 가치를 믿고, 그 자부심이 하나로 뭉쳐졌을 때 비로소 완성된다. 선수단과 팬들과 함께 다이노스라는 이름으로 자부심을 공유하며, 승리를 향해 당당하게 나아가는 한 해를 만들겠다”라고 말했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]