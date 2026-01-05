‘클릭비 출신’ 오종혁, 두 아이 아빠 된다…둘째 딸 소식 전하며 근황 공개

그룹 클릭비 출신 오종혁이 둘째 딸의 출산 소식을 전하며 두 아이의 아빠가 된다. 사진 = 오종혁 SNS 계정

그룹 클릭비 출신 오종혁이 둘째 딸의 출산 소식을 전하며 두 아이의 아빠가 된다.

오종혁은 4일 자신의 SNS에 “이제 곧”이라는 글과 함께 젠더 리빌 영상을 공개했다. 영상에는 오종혁 부부와 첫째 딸이 둘째 임신 소식과 아이의 성별을 공개하는 젠더 리빌 이벤트가 담겼다.

영상에서 오종혁은 “나는 딸! 딸 둘 아빠면 좋겠다”고 말했고, 첫째 딸 역시 딸을 원했다. 곧이어 풍선을 터뜨리자 핑크빛 꽃가루가 흩날리며 둘째 역시 딸임이 공개됐고, 오종혁은 “진짜?”라며 기쁨을 감추지 못했다.

두 사람은 “로지랑 다른 여자아이가 나온다고 생각하니 기대된다”고 말했고, 오종혁은 아내의 배를 다정하게 문지르며 “깜짝(태명)아. 얼른 나와”라며 애정을 드러냈다.

한편, 오종혁은 2021년 4월 비연예인 사업가 박혜수 씨와 결혼했으며, 이듬해 7월 첫 딸을 품에 안았다. 부부는 지난해 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 결혼과 육아 일상을 공개하며 많은 응원을 받았다.

