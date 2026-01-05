진실, 힙합 레전드 도끼와 손잡고 신곡 ‘lost in you’ 발매

가수 진실. 사진 = MANYMAKE 마니메이크

가수 진실이 힙합 레전드들과 함께 새 싱글로 돌아왔다.

진실은 지난해 11월, 6년의 긴 공백을 깨고 싱글 ‘noecho’를 발매하며 화려하게 복귀했다. 이어 이달 1월 4일 새 싱글 ‘lost in you’를 공개하며 초고속 컴백을 알렸다. 이번 신곡은 대한민국 힙합의 아이콘 도끼가 참여해 음악 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.

타이거JK와 협업한 전작 ‘noecho’는 발매 후 리스너들의 입소문을 타며 최근 유튜브 뮤직 조회수 100만회를 돌파하는 저력을 과시했다. 새 싱글 ‘lost in you’는 진실 특유의 몽환적인 보이스와 도끼의 독보적인 보이스가 만나 한층 더 깊어진 음악적 세계관을 선보였다. 또한 쇼미더머니 12 프로듀서인 허키 시바세키가 참여해 두 아티스트의 개성을 엮어낸 트렌디한 사운드를 완성했다.

제작사 마니메이크 우정만 대표는 “기획 단계부터 진실과 함께했을 때 가장 멋있을 최고의 파트너들을 고민했다. 타이거JK에 이어 도끼까지 합류하며 상상 속 라인업이 현실이 됐다”고 밝혔다. 이어 그는 “전작 ‘noecho’에 보내주신 큰 성원에 보답할 만큼 완성도 높은 곡이며, 이번 발매 이후에도 계속해서 새로운 음악들이 기다리고 있으니 기대해 달라”고 덧붙였다.

한편, 도끼와의 새로운 시너지를 완성한 진실의 신보 ‘lost in you’는 현재 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]