배철수·윤종신·신현준 등 故 안성기 추모 물결 이어져

배우 안성기. 롯데엔터테인먼트 제공

배우 안성기의 별세 소식에 연예계 애도 물결이 이어지고 있다.

가수 배철수는 5일 자신의 SNS에 안성기와 함께 찍은 사진과 함께 “만나면 늘 환하게 웃어 주시던 안성기 형님. 명복을 빕니다”라고 추모의 글을 올렸다. 사진 속 두 사람은 다정한 모습으로 사진을 남겨 눈길을 끌었다.

가수 윤종신도 고인의 과거 사진을 게재하면서 “오랫동안 정말 감사했습니다. 정말 좋아했습니다. 잊지 않겠습니다"라고 애도했다.

배우 신현준 고인에게 마음을 전했다 그는 “임권택 감독님 영화 태백산맥에서 김범우(안성기 분)의 제자 정하섭(신현준 분)으로 선배님과 처음 작품 하면서 참 많은 것을 배웠습니다”라며 “좋은 배우는 좋은 사람이다. 사랑합니다 선배님”이라고 마지막 인사를 했다.

배우 이시언도 “어릴 적 선생님 연기를 보면서 꿈을 키웠습니다, 항상 존경합니다. 안성기 선생님의 명복을 빕니다”라고 애도의 뜻을 전했다.

연예계 외에도 생전 고인이 친선대사로 활동한 유니세프 역시 고인을 추모했다. 유니세프 한국위원회는 공식 SNS를 통해 “우리에게는 인자한 미소의 국민 배우였고, 전 세계 어린이에게는 든든한 희망의 버팀목이었던 안성기 친선대사님, 40년이 넘는 세월 동안 한결같은 애정으로 어린이 곁을 지켜주신 안성기 친선대사님이 이제 우리 곁을 떠나셨습니다”라고 글을 남겼다.

그러면서 “안성기 친선대사님은 배우의 삶만큼이나 어린이를 지키는 일에 일생을 바치셨으며, 그 존재 자체로 우리 사회에 귀감이 되어 주셨다”며 “전 세계 어린이를 향한 무한한 사랑으로 유니세프 한국위원회와 함께해주신 안성기 친선대사님께 깊이 감사드리며 삼가 고인의 명복을 빈다”고 전했다.

정치권에서도 고인 추모 메시지가 이어지고 있다. 박정하 국민의힘 의원은 소셜미디어에 “스크린에서 가장 빛났던 별, 안성기 배우님의 별세를 깊이 애도한다. 연기를 통해 우리에게 웃음과 희망, 위로를 전해준 진정한 국민배우였다”며 “한국영화의 한 시대를 묵묵히 지켜주신 배우였다. 그의 연기와 품격을 오래 기억하겠다”고 애도했다.

안성기는 이날 오전 9시쯤 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 세상을 떠났다. 향년 74세.

지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송돼 집중 치료를 받아왔으며, 입원한 지 6일 만에 가족이 지켜보는 가운데 눈을 감았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]