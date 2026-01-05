‘70년 역사’ 전주 중앙성당, 국가등록문화유산 된다

전주 중앙성당 측면 모습. 국가유산청 제공

국가유산청은 전북특별자치도 전주시 서노송동에 소재한 전주 중앙성당을 국가등록문화유산으로 등록할 예정이라고 5일 밝혔다.

전주 중앙성당은 1956년 건립된 성당으로, 우리나라 최초의 자치교구 주교좌성당(교구의 중심이 되는 성당으로 교구장 주교좌가 있는 성당)으로써 그 지위를 현재까지 유지하고 있으며, 설계에 참여한 건축가(김성근)가 확인이 되고, 최초의 설계도면이 남아있다는 점 등에서 높은 가치를 지녔다.

특히 전주 중앙성당은 내부에 기둥을 두지 않고 지붕 상부에 독특한 목조 트러스를 활용해 넓은 예배공간을 확보하고 있다. 이는 당시의 기술 수준을 확인할 수 있는 구조적 특징으로 앞서 등록된 다른 성당건축과의 차별성을 보여준다.

성당의 종탑 상부 조적기법(돌이나 벽돌 등을 쌓는 일)과 지붕 목조 트러스, 원형 창호 및 출입문, 인조석 물갈기 마감은 유산의 가치 보존을 위해 반드시 보존해야 할 필수보존요소로 권고됐다.

국가유산청은 전주 중앙성당에 대해 30일간의 등록 예고 기간 동안 국민 의견을 수렴해 국가등록문화유산으로 등록하고, 소유자의 동의를 얻어 필수보존요소를 지정할 계획이다.

이와 함께 앞으로도 다양한 분야의 근현대유산을 지속적으로 발굴·등록하는 적극행정을 추진하여 문화유산을 확보해 나갈 계획이다.

