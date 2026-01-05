인텔-엔씨, ‘아이온2’ 최적화 게이밍 PC 출시

인텔과 엔씨소프트가 보다 쾌적한 플레이를 위한 게이밍 환경 최적화 협업을 진행했다.

인텔은 엔씨소프트와 함께 차세대 MMORPG ‘아이온2’에 최적화된 스페셜 에디션 데스크톱 ‘아이온2 게이밍 콜라보 PC’를 공식 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 협업 PC는 양사가 공동으로 도출한 성능 최적화 결과를 게이머들이 실제 플레이에서 완벽하게 체감할 수 있도록 사양과 구성 전반을 설계한 것이 특징으로, 보다 안정적이고 몰입감 높은 게이밍 경험을 제공한다.

아이온2 게이밍 콜라보 PC는 인텔 코어 울트라 7 265K 프로세서와 엔비디아 RTX 5070 외장 그래픽 카드의 조합을 기반으로 한다. 특히 아이온2는 인텔의 최신 하이브리드 아키텍처를 활용해 게임 성능 최적화 수준을 한 단계 높였다.

양사는 게임 엔진의 스레딩(Threading) 최적화를 중심으로 협업을 진행했으며, 인텔은 엔씨소프트 개발팀에 인텔 스레드 디렉터 기술 활용을 위한 성능 최적화 가이드라인을 제공했다. 아이온2 개발팀은 인텔 VTune Profiler를 활용해 게임 내 성능 병목을 분석하고, CPU 리소스를 보다 효율적으로 사용하도록 코드를 최적화했다.

이를 통해 지연 시간에 민감한 렌더링 등 핵심 작업은 P-코어(고성능 코어)가 전담하고, 물리 시뮬레이션 및 파티클 효과 등 병렬 처리가 필요한 보조 작업은 E-코어(고효율 코어)가 담당하도록 역할을 분담해 시스템 효율을 극대화했다.

그 결과, 운영체제와 인텔 스레드 디렉터가 게임 부하를 보다 정확히 인지하고 CPU 자원을 적절히 배분할 수 있게 되었으며, 이는 프레임 속도(FPS) 향상과 발열 저감으로 이어져 보다 쾌적한 플레이 환경을 구현했다. 이번 협력을 통해 아이온2 게이밍 콜라보 PC는 아이온2의 방대한 월드와 대규모 전투 환경을 안정적으로 구현하도록 최적화됐다.

주민규 인텔코리아 전무는 “인텔은 10년 이상 엔씨소프트와 함께 PC 게이밍 성능 혁신을 위해 긴밀히 협력해 왔으며, 이번 아이온2 역시 양사의 기술 협력을 통해 인텔 프로세서에 최적화된 성능을 구현했다. 또한 아이온2 콜라보 PC는 이러한 최적의 성능을 게이머들에게 오롯이 전달하기 위해 기획된 시스템으로, 더 많은 게이머들이 최상의 플레이를 경험하기를 기대한다”고 말했다.

아이온2 게이밍 콜라보 PC 구매 고객에게는 캐릭터의 외형을 자유롭게 수정할 수 있는 캐릭터 외형변경권과 함께 고사양 PC 환경에서 전투 장면을 더욱 강력하게 경험할 수 있는 특별 아이템 및 버프 아이템이 특전으로 제공된다.

