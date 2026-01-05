키스오브라이프, 오는 4월 컴백 확정

<사진 : S2엔터테인먼트>

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 2026년 활동을 여는 커밍 순 영상을 오픈했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 5일 0시 공식 채널을 통해 'COMING SOON IN APRIL' 영상을 오픈했다. 사람들의 수많은 시선을 감각적으로 표현한 흑백 영상과 함께 붉은색으로 표현된 타이포가 보는 이들의 긴장감과 호기심을 증폭시켰다.

특히 이번 영상에서는 지난 2023년 데뷔 프로모션에 사용된 'I WANNA BREATHE. WE’LL LET YOU BREATHE’라는 문구가 다시 등장하며 눈길을 끈다. 당시 가요계에 새 숨을 불어넣겠다는 포부로 강렬한 첫인상을 남겼던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 '호흡'이라는 키워드를 더욱 확장된 음악 세계로 선보일 예정이다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 데뷔 후 지금까지 '쉿 (Shhh)', 'Bad News', 'Midas Touch', 'Sticky', 'Igloo', 'Lips Hips Kiss' 등의 앨범으로 힙하고 자유분방한 매력을 발산하며 대중의 사랑을 받았다. 30여 개 도시를 찾은 월드투어에 이어 일본 정식 데뷔까지 마치며 글로벌 한류 주자로 강렬한 존재감을 남긴 만큼 오는 4월 컴백에 더욱 관심이 모인다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 추후 공식 채널을 통해 신보 프로모션 콘텐츠를 공개할 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]