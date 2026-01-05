‘이강인 결장’ PSG, 파리FC 꺾고 리그 3연승

사진=AP/뉴시스

프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)이 연고지 라이벌 파리FC를 꺾고 리그 3연승을 질주했다. 한국 국가대표팀 주축이자 PSG 소속 미드필더 이강인은 결장했다.



PSG는 5일(한국 시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스서 열린 파리FC와의 2025~2026 리그1 17라운드 홈 경기를 2-1로 승리했다. 이번 승리로 승점 39(12승3무2패)를 확보한 2위 PSG는 1위 랑스(승점 40점·13승1무3패)를 승점 1점 차로 추격 중이다.

이날 PSG에선 전반 45분 데지레 두에, 후반 8분 우스만 뎀벨레의 골이 터졌다. 파리FC에선 후반 4분 페널티킥을 얻어 윌렘 제벨스가 동점골을 넣기도 했지만, 끝내 결승골을 허용하면서 1점 차 패배를 떠안았다. 파리FC는 4승4무9패(승점 16점)으로 리그 15위다.

직전 두 경기에선 스타드 렌(5-0 승), 메츠(3-2 승) 상대로 리그에서 승리를 거둔 바 있다. 이강인의 결장은 부상 여파로 점쳐진다. 그는 지난달 18일 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵에 선발 출전했으나 전반 30분경 상대 선수와 경합하다 왼쪽 허벅지를 다쳤다.

예상보다 빠른 회복세로 팀 훈련까지 소화했다. 하지만 부상 부위가 허벅지인 만큼 무리할 이유는 없다. 이번 경기에선 명단 제외와 함께 휴식을 부여받은 것으로 알려졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

