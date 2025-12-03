“요즘 스팸은 문학”…RM, 문자 한 통에 ‘현웃’ 터졌다

사진= RM SNS

방탄소년단(BTS) RM이 스팸 문자 한 통을 공개하며 센스 있는 유머 감각을 보여줬다.

RM은 2일 자신의 소셜미디어에 받은 문자 메시지 캡처 화면을 올렸다. 메시지는 “무리 없이 가벼운 러닝으로 시작해보겠습니다”라는 문장으로 시작되며, 12월을 맞아 마음가짐과 일상의 소소한 행복을 강조하는 감성적인 문구로 이어졌다.

러닝을 즐기는 것으로 잘 알려진 RM은 이를 운동 안내 문자로 착각했던 듯, “요즘 스팸 문자는 거의 문학이다. 내가 러닝 좋아하는 걸 아는지 미리보기 문구에 매번 설레며 또 낚인다*고 적어 점점 정교해지는 스팸 메시지에 대한 놀라움과 재미를 전했다.

RM은 평소 SNS를 통해 꾸준히 일상을 공유해왔으며, 인스타그램 팔로워 수는 약 4881만 명에 달한다.

한편 BTS는 지난해 진과 제이홉을 시작으로 올해 6월 RM, 뷔, 지민, 정국까지 현역 군 복무를 마치며 전원 전역했다. 슈가는 사회복무요원으로 병역 의무를 이행했다. 전원이 복귀한 BTS는 내년 새 앨범 발매와 함께 월드투어를 준비 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]