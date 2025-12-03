성시경, ‘먹을텐데’서 박서준과 진솔한 만남…드라마 OST 비하인드 깜짝 공개

가수 성시경이 유튜브 콘텐츠 ‘성시경의 먹을텐데’를 통해 배우 박서준과 진솔한 시간을 나눴다. 사진 = 유튜브 ‘성시경의 먹을텐데’

가수 성시경이 유튜브 콘텐츠 ‘성시경의 먹을텐데’를 통해 배우 박서준과 진솔한 시간을 나눴다.

성시경은 지난 2일 공식 유튜브 채널 ‘성시경의 먹을텐데’ 콘텐트를 통해 배우 박서준과 만나 대화를 나누며, 6일 첫 방송 되는 JTBC 새 토일드라마 ‘경도를 기다리며’ 의 감상 후기와 OST 참여 비하인드 스토리를 공개했다.

‘경도를 기다리며’는 20대, 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도와 서지우가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마로, 박서준은 주인공 이경도 역을 맡아 성시경과 ‘만날텐데’에 이어 두 번째 만남을 가졌다.

성시경은 ‘경도를 기다리며’에 대한 감상 후기를 들려주기 위해 제작진이 미리 공유해 준 6회까지 밤을 새우며 봤다면서 드라마와 박서준의 연기에 대한 극찬을 아끼지 않았다.

특히 남자 주인공인 이경도의 테마곡을 성시경이 불렀는데, 박서준으로부터 부탁받았다는 비하인드 스토리를 공개하기도 했다. 박서준은 성시경이 부른 테마곡이 1회 엔딩에 공개될 예정이라는 스포일러를 언급했고, 성시경은 쑥스러워하면서도 기분 좋은 표정을 감추지 못했다.

성시경은 “‘경도를 기다리며’를 통해 박서준이라는 사람, 배우를 더 좋아하게 됐다”며 내적 친밀감을 드러내는가 하면, “OST 작업 너무 좋았다”면서 박서준에게 진심으로 고마워했다. 이에 박서준은 “너무 좋은 일이 오기 전에 힘든 일이 있다고 한다. 분명히 앞으로 좋을 일이 있을 거다”라고 위로했다.

성시경과 박서준은 ‘경도를 기다리며’를 통해 서로에게 힘이 되는 존재로서 따뜻한 교감을 나누는 만남으로 많은 이들에게 뭉클함을 선사했다. 성시경이 이경도의 마음을 담아 부른 OST는 오는 6일 ‘경도를 기다리며’ 엔딩에서 공개될 예정이다.

한편, 성시경이 부른 ‘경도를 기다리며’의 메인 테마곡 ‘어떤 날 어떤 마음으로’는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 선공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

