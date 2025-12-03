‘3위 대결의 승자는 누구?’ WKBL BNK썸-삼성생명전 대상 프로토 승부식 143회차, 게임 발매 개시

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 “3일 오후 7시 부산 사직실내체육관에서 열리는 2025-2026 여자프로농구(WKBL) BNK썸(홈)-삼성생명(원정)전을 대상으로 한 프로토 승부식 143회차가 발매를 개시한다”고 이날 전했다.

이번 경기는 ▲일반 ▲승5패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM 등 다양한 방식으로 즐길 수 있으며, 프로토 승부식 143회차의 발매 개시 시간인 3일 오후 1시10분부터 경기 시작 시간인 오후 7시까지 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

시즌 개막 이후 4경기를 치른 BNK썸과 삼성생명은 나란히 2승 2패를 기록하며 공동 3위에 올라있다. 이번 맞대결은 양 팀 모두에게 중위권 판도를 가를 중요한 일전이자, 올 시즌 첫 맞대결이라는 점에서도 팬들의 관심이 집중되고 있다. BNK썸은 시즌 초반 평균 55.75득점(리그 5위)에 그치며 공격에서 다소 아쉬운 모습을 보이고 있다. 박정은 감독 역시 “높이가 낮은 팀”임을 인정하며, 인사이드에서의 신장 열세가 주 요 약점으로 지적되고 있다.

반면, 삼성생명은 평균 63.25득점으로 득점력에서 앞서 있지만, 수비에서는 평균 65.00실점을 기록하며 불안한 면모를 드러내고 있다. 이에 비해 BNK썸은 평균 55.75실점으로 비교적 안정적인 수비력을 보여주며, 부족한 득점력을 일정 부분 보완하고 있는 상황이다.

리바운드 싸움이 승부의 핵심 변수가 될 것으로 보인다. BNK썸이 신장 열세에도 불구하고 리바운드에서 버티며 경기를 운영한다면 팽팽한 접전 양상으로 흘러갈 가능성이 높다. 이와 반대로 삼성생명이 높이의 우위를 앞세워 세컨드 찬스를 꾸준히 만들어낸다면, 이번 맞대결의 주도권을 잡을 수 있을 것으로 예상된다.

한국스포츠레저 관계자는 “주중에 펼쳐지는 WKBL 경기를 대상으로 프로토 승부식 143회차가 발매된다”며 “치열한 3위 경쟁이 펼쳐질 여자 프로농구경기를 대상으로 하는 다양한 스포츠토토 게임에 많은 스포츠팬들의 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

한편, 2025-2026 WKBL BNK썸-삼성생명전을 대상으로 하는 프로토 승부식 143회차의 자세 한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]