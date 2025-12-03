YG 차세대 걸그룹 베이비몬스터, 'PSYCHO' 뮤비도 1억 뷰 돌파

베이비몬스터의 'PSYCHO' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다고 YG엔터테인먼트가 3일 밝혔다.

YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 2집 [WE GO UP] 수록곡 'PSYCHO' 뮤직비디오는 이날 오전 11시 30분께 유튜브 1억 조회수를 넘어섰다. 지난 19일 공개된 지 약 14일 만으로, 올해 발매된 K팝 중 최단 기간 1억 뷰 돌파 기록을 쓴 타이틀곡 'WE GO UP'(약 13일)에 버금가는 매우 빠른 속도다.

이러한 성과는 이미 예견됐었다. 'PSYCHO' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 올랐고, 월드와이드 트렌딩 뮤직비디오 3일 연속 최정상을 차지하는 등 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 꾸준한 상승세를 이어왔던 터다.

'PSYCHO' 뮤직비디오는 곡의 강렬한 무드를 배가하는 컨셉츄얼한 연출, 꿈과 현실을 넘나드는 몽환적인 분위기로 글로벌 팬들 사이 호평을 얻고 있다. 특히 베이비몬스터 멤버들의 파격적인 변신과 생생한 표현력이 남다른 몰입감을 선사, 한계 없는 콘셉트 소화력을 엿보게 한다는 반응이다.

이로써 베이비몬스터는 팀 통산 15번째 억대 뷰 영상을 보유하게 됐다. 뮤직비디오와 YG 자체 제작 퍼포먼스 비디오를 비롯한 고퀄리티 콘텐츠들이 음악팬들의 마음을 사로잡은 것. 이들의 공식 유튜브 채널 누적 조회수는 65억 회, 구독자 수는 1070만 명을 넘어서며 차세대 '유튜브 퀸'다운 저력을 보여주고 있다.

한편 베이비몬스터는 지난 28일 데뷔 첫 '2025 MAMA AWARDS'에 출연해 'WE GO UP'·'DRIP'과 파리타·아현·로라의 'What It Sounds Like'·'Golden' 커버 무대를 선보였고, 독보적인 퍼포먼스와 라이브 실력으로 화제를 모으고 있다. 연일 이어지는 글로벌 음악팬들의 호평 속 두 영상은 출연자 전체 조회수 1·2위를 차지하는 등 인기 고공행진 중이다.

