故 차인하, 오늘(3일) 6주기…27세에 떠난 짧지만 빛난 청춘

배우 故 차인하가 세상을 떠난 지 6년이 지났다.

차인하는 2019년 12월 3일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향연 27세.

당시 그는 MBC 드라마 ‘하자있는 인간들’에 출연 중이었으나, 갑작스러운 사망 소식은 많은 팬과 동료에게 큰 충격을 안겼다. 경찰 조사 결과 타살 혐의점은 발견되지 않았다.

소속사 판타지오는 “너무나 가슴 아프고 안타까운 소식을 전하게 되어 참담한 심정”이라며 “지금까지 차인하를 응원해주시고 많은 사랑을 보내주신 여러분에게 슬픈 소식을 전해드리게 되어 가슴이 아프다”라고 부고 소식을 전했다.

이어 “언제나 환한 미소로 주변을 밝게 빛냈던 차인하를 우리들은 진심으로 응원했고, 또 진심으로 사랑했다. ‘차스타’라고 불리길 좋아했던 27세 배우. 그 목표를 꿈으로 단 한 순간도 멈추지 않았던 청춘의 모습은 우리들의 마음속에 영원히 지지 않는 별로 남을 것”이라며 추모했다.

드라마 ‘하자있는 인간들’은 고인의 유작이 됐다. 제작진은 유가족의 뜻을 존중해 고인의 촬영분을 편집 없이 정상 방송했다.

1992년생인 차인하는 중앙대학교 연극영화과 출신으로, 그룹 서프라이즈 U 소속이었다. 2017년 영화 ‘내 마음 깊은 곳의 너'로 데뷔했으며, 드라마 ‘사랑의 온도’, ‘추리의 여왕 시즌2’, ‘기름진 멜로’, ‘너도 인간이니?’, ‘일단 뜨겁게 청소하라’, ‘더 뱅커’ 등에 출연하며 활발히 활동했다.

