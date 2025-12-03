오유진 9단, 中 리허 6단 잡고 오청원배 16강 안착… 최정·김은지도 본격 출발선

오유진 9단. 사진=한국기원 제공

오유진 9단이 중국 리허 6단을 꺾고 오청원배 16강에 합류했다.

오유진 9단은 2일 중국 푸젠성 푸저우시 삼방칠항 곽백맹 고택에서 열린 제8회 오청원배 세계여자바둑대회 본선 24강에서 리허 6단(중국)에게 231수 만에 흑 불계승을 거뒀다.

국가 시드를 받아 통합예선을 거치지 않고 24강에 출전한 오유진 9단은 대국 내내 완벽한 경기력으로 리드했고, 중반에 나온 리허 6단의 실수를 놓치지 않고 응징하며 승리에 도달했다.

함께 24강에 출전했던 김주아 4단은 중국의 리쓰쉬안 6단을 만나 분투했으나 중반부터 급격하게 차이가 벌어졌고, 233수 만에 불계패하며 24강에서 도전을 마감했다.

24강 대국 이후 곧바로 이어진 16강 대진 추첨 결과 한·중전 세 판이 성사됐다. 최정 9단은 중국 자오이페이 5단과, 김은지 9단은 중국 가오싱 5단과 만나며 오유진 9단은 중국 탕자원 6단과 8강행을 다투게 됐다.

상대 전적은 최정·김은지 9단이 자오이페이·가오싱 5단에게 각각 1승 0패로 앞서며, 오유진 9단은 탕자원 6단에게 2승 4패를 기록 중이다.

중국위기(圍棋)협회와 푸저우시인민정부가 공동 주관하고 푸저우시체육국, 구러구인민정부가 공동주최한 제8회 오청원배 세계여자바둑대회의 우승 상금은 50만 위안(약 1억 400만원), 준우승 상금은 20만 위안(약 4160만원)이다. 대회 규정은 중국 바둑 규칙을 적용하며, 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회씩이 주어진다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

