규모 커진 AGF 2025…서브컬처 게임 총출동

국내외 게임 시장에서 서브컬처 장르는 그 어느 때보다 강한 존재감을 드러내고 있다. 굵직한 신작이 연이어 흥행에 성공하며 대중적 관심이 확대되는 가운데, 대형 게임사들이 자사가 보유한 서브컬처 기반 IP를 전면에 적극적으로 내세우는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

이러한 분위기 속에서 올해 규모를 한층 키운 애니메이션 게임 축제 AGF 2025는 서브컬처 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다. 국내 게임사들이 각사 대표작 출품과 함께 다채로운 이벤트를 마련해 관람객에게 신선한 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

3일 AGF 2025 조직위원회에 따르면 오는 5∼7일 일산 킨텍스 제1전시장에서 애니메이션 게임 축제가 개최된다. 2018년 첫 개최 이후 올해 6회째를 맞는 이번 축제는 기존 2일에서 3일로 행사 기간이 늘어나면서 축제 규모와 콘텐츠 구성 모두 역대급으로 강화됐다. 특히 메인 스폰서인 스마일게이트를 비롯해 넥슨, 엔씨소프트, 넷마블, 네오위즈, NHN, 레벨 인피니트 등 여러 국내 게임사가 참가해 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

먼저 스마일게이트는 에픽세븐과 미래시: 보이지 않는 미래 부스를 열고 관객을 맞이한다. 시연은 물론, 대규모 코스프레 이벤트, 한정판 굿즈 판매 등 관람객이 IP 세계관을 깊게 체험할 수 있는 다채로운 즐길 거리가 마련된다. 방문객 누구나 편하게 쉴 수 있는 리프레시 존도 별도 운영한다. 리프레시 존에서는 에픽세븐 리듬 게임 체험도 가능하다. 7일에는 AGF 특설 무대인 블루 스테이지에서 미래시 김형섭(혈라) AD가 참여하는 육덕 드로잉 쇼도 개최된다.

넥슨은 올해 대한민국 게임대상에서 대상을 받은 마비노기 모바일을 선보인다. 갤럭시 스토어와 협업을 진행해 마비노기 모바일 위드 갤럭시 스토어를 운영한다. 게임의 시작점인 티르코네일 마을을 현실 공간으로 구현한 테마형 부스를 통해 실제 게임 속에 들어온 듯한 몰입형 경험을 전달할 계획이다. 부스는 학교, 티르코네일 광장과 풀밭 목장, 식료품점, 작은 낚시터 등 총 4개 구역으로 구성되며, 다양한 체험 프로그램을 진행한다.

올해 지스타에서 메인 스폰서를 맡아 주목받은 엔씨소프트는 이번 AGF 2025에서 서브컬처 신작 리밋 제로 브레이커스를 선보인다. 현장에서 코스프레, 미니게임 3종, 보너스 룰렛, 인생네컷 포토존 다양한 프로그램을 운영한다. 브레이커스의 주요 캐릭터인 헬렌부터 시온, 셀레나 등 코스튬을 선보이는 코스플레이어들을 만날 수 있다. 엔씨는 브레이커스 테마의 카페테리아도 운영한다.

넷마블은 모바일 RPG 페이트/그랜드 오더의 출시 8주년을 맞아 단독 부스를 꾸린다. 현장에서는 한국 서비스 8년 만에 처음으로 공식 굿즈가 판매된다. FGO 칼데아 윈드 브레이커, FGO SD 금속 배지, FGO 스테인드글라스 아크릴 스탠드 등이 팬들의 관심을 끌어당길 전망이다. 6일에는 성우 카와스미 아야코(알트리아 펜드래곤 등 담당), 아사카와 유우(메두사 등 담당)가 참가하는 레드 스테이지 프로그램이 진행된다.

네오위즈는 눈 내리는 겨울 왕국 콘셉트의 브라운더스트2 단독 부스를 마련한다. 부스에는 거대 타워 LED를 설치해 2.5주년 바니걸 등 매력적인 캐릭터들의 모습을 선보일 예정이다. 굿즈 스토어, 미니게임존, 코스프레 포토존 등도 운영하며, 미공개 원화 일러스트를 만나볼 수 있는 별도 VIP 존을 마련해 방문객에게 특별한 경험을 제공할 예정이다. 뿐만 아니라 초호화 라인업을 자랑하는 쁘라운 코스어 쇼도 대규모로 진행된다. 유명 코스플레이어 총 10인이 참여해 2.5주년 코스프레 등을 선보일 계획이다.

NHN도 수집형 RPG 어비스디아를 선보인다. 부스는 이용자들이 게임 세계관에 자연스럽게 연결될 수 있도록 캐릭터·OST를 기반으로 준비된다. 매일 오프닝에는 게임의 음악과 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있는 디제잉 스테이지를 만나볼 수 있으며, 버튜버의 OST 공연, 어비스디아 캐릭터 팬사인회, 퀴즈 이벤트, 게임 내 보스 피해량으로 순위를 겨루는 어비스 인베이더 랭킹 대전 본선 등 다양한 콘텐츠가 마련된다. 이외에도 NHN은 일본 인기 TV 애니메이션 최애의 아이를 기반으로 제작되는 매치3 퍼즐 게임 최애의 아이 퍼즐 스타도 소개한다.

시프트업이 개발하고 레벨 인피니트가 서비스 중인 승리의 여신: 니케도 행사에 참가한다. 스탬프 이벤트, 덕후찌개 밴드의 니케 미니 콘서트, 개발진과 미니 게임 한판, 퀴즈쇼 등 다양한 무대 행사가 마련돼 팬들의 즐거움을 더할 예정이다.

