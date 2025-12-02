강남, 코성형 후 뜻밖의 ‘부작용’ 고백…“어르신들이 못 알아봐”

가수 강남이 코 성형 후 겪은 뜻밖의 에피소드와 근황을 전했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’

가수 강남이 코 성형 후 겪은 뜻밖의 에피소드와 근황을 전했다.

강남은 2일 자신의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에 “강나미 맞습니다, 흑발 강나미의 슈스 화보 최초 공개”라는 제목의 영상을 공개했다.

잠옷 차림으로 등장한 그는 다소 수척한 모습으로 “쉬고 싶다”며 “요새 피곤하다. 나 이번에 한 달 만에야 집에서 잠을 잤다”며 고충을 털어놨다.

최근 코 성형 후 ‘리즈 갱신’이라는 반응을 얻고 있는 강남은 “성형하고 잘 생겨졌다는 댓글이 많기에 내가 먼저 아는 디렉터 누나에게 연락을 했다. 화보를 찍자고. 원래는 잡지사에서 먼저 연예인에게 연락을 하지 않나. 우리는 연예인이 먼저 전화를 해 화보를 제안한다”며 너스레를 떨었다.

이어 코 성형으로 인한 예상치 못한 부작용도 공개했다. 강남은 “내가 이번에 한 달 간 해외 촬영을 하고 시골 촬영을 하고 왔다. ‘한일톱텐쇼’를 하면서 어르신들이 나를 알아보신다. 어르신들 사이에서 인기가 좋아서 시장에 가면 난리가 나는데 코수술을 했더니 이제 못 알아보시더라. 너무 아쉽다”며 “인지도를 새로 쌓아야 하니 열심히 해야 한다”고 덧붙였다.

이날 강남은 면도를 하지 않은 채 촬영에 나서며 “이 애매한 수염이 내 콤플렉스다. 염소처럼 난다. 이걸 고치기 위해 레이저 시술을 예약했었는데 ‘아플 거예요’라는 의사의 말에 바로 나왔다. 난 아픈 게 싫다. 면도만 해도 연예인처럼 된다”며 웃음을 자아냈다.

한편, 강남은 스피드 스케이팅 전 국가대표 이상화와 결혼했으며, 유튜브를 통해 다양한 일상을 공개하며 꾸준히 관심을 받고 있다.

