‘음주운전 자숙’ 임성빈, ♥신다은·아들과 크리스마스 준비

사진=MBC '구해줘 홈즈!' 방송 화면 캡처

배우 신다은의 남편이자 공간 디자이너인 임성빈이 가족과 함께 따뜻한 연말 분위기를 즐기고 있다.

1일 유튜브 채널 ‘낭만육아 신다은’에는 ‘우리 집도 크리스마스 분위기 준비 완료 따뜻한 연말 북유럽풍 홈스타일링’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진= 유튜브 채널 '낭만육아 신다은' 화면 캡처

영상에서 신다은은 “크리스마스 시즌이 왔다. 이번 2025년 크리스마스는 정말 진심을 다해 집을 열심히 꾸며 봤다”고 밝히며, 한 해를 마무리하는 설렘을 드러냈다.

이어 그녀는 “이번엔 하고 싶은 거, 눈독 들였던 걸 드디어 했다. 이 트리는 제가 임 소장이랑 해든이랑 같이 세 명이서 열심히 꾸며 봤다”고 전하며 직접 꾸민 크리스마스트리를 선보였다.

해당 영상에는 신다은, 임성빈, 아들 해든 군이 함께 트리를 장식하는 모습이 담겨 있어 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다. 특히 임성빈은 완성돼 가는 트리를 보며 감탄을 터뜨리는 등 즐거운 모습을 보였다.

한편 신다은과 임성빈은 2016년 결혼해 아들 한 명을 두고 있으며, 임성빈은 MBC ‘구해줘 홈즈!’, SBS ‘동상이몽2–너는 내 운명’ 등 다양한 예능 프로그램을 통해 대중에 얼굴을 알렸다.

다만 임성빈은 음주운전 사고로 물의를 빚은 뒤 자숙 중인 상황이다. 그는 2022년 2월 2일 밤 서울 강남구 역삼동 도로에서 운전 중 오토바이 측면을 들이받는 사고를 냈으며, 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다. 소속사는 당시 “불미스러운 일로 심려를 끼쳐 드려 진심으로 사죄드린다”며 “임성빈은 잘못을 뉘우치고 깊게 반성하고 있다”고 사과했다.

