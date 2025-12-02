이용주·정재형, ‘친구 따라’ 본투비 웃음 본능…네티즌도 터졌다

유튜브 채널 ‘피식대학’의 이용주와 정재형이 아동복지전문기관 초록우산의 콘텐츠 ‘친구 따라 방글라데시’에 출연해 현지인들과 자연스러운 소통 능력을 선보였다.

‘친구 따라 방글라데시’는 초록우산 지원 아래 아동들을 만나기 위해 진행되는 방글라데시 방문 콘텐츠로, 총 3박 5일 일정이다. 2일차에는 브릿지스쿨을 방문할 예정이며, 그 외 일정은 제작팀이 숙소만 제공하는 형태로 ‘피식대학’의 이용주와 정재형이 자유롭게 현지를 방문하는 내용이 담길 예정이다.

이번 콘텐츠는 ‘친구 따라 방글라데시’, ‘친구 따라 출국’ 콘셉트에 맞춰 두 사람이 직접 현지를 경험하는 흐름으로 진행됐다.

1편에서는 방글라데시 방문을 앞두고 이용주가 출국 전부터 현지 정보를 찾아보며 차분히 준비를 이어갔다. 출국 현장에서는 정재형이 현수막을 들고 기자회견 상황극을 펼쳐 본 투 비 코미디언의 본능을 발휘하며 시작부터 웃음을 자아냈다. 비행기 안에서는 방글라데시에서 사용할 수 있는 벵골어를 배우며 현지에서의 만남을 준비했고, 공항 도착 후에는 릭샤에 탑승해 미리 익힌 벵골어로 릭샤 기사와 스몰토크를 나누며 일정을 시작했다.

첫 번째 날에는 환전과 길거리 음식 체험, 그리고 현지 옷을 구매하며 여행의 시작을 알렸다. 현지 시장에서는 에그롤을 먹었고, 식당에서는 치킨 라이스와 싱가라를 먹으며 현지 음식을 즐겼다. 이후 시장에서 한국에서 10년 일한 분을 우연히 만나 인터뷰가 진행됐고, 현지에서도 두 사람 특유의 자연스러운 티키타카가 흘러나오며 편안한 분위기를 선보였다. 이에 매주 금요일 초록우산 유튜브 채널을 통해 총 4회에 걸쳐 나갈 이용주와 정재형의 현지 라이프에 기대가 모아진다.

피식대학 이용주와 정재형이 출연한 ‘친구 따라 방글라데시’는 매주 금요일 오후 6시에 공개되며 유튜브 초록우산 공식 채널에서 시청할 수 있다. ‘친구 따라 방글라데시’ 참여 캠페인도 함께 진행되고 있으며, 1000개의 응원 메시지가 모이면 브릿지스쿨 학생들에게 학용품을 선물하는 방식으로 누구나 참여할 수 있다.

피식대학은 최근 방글라데시 브릿지스쿨의 안정적 운영을 위해 초록우산과 함께 1000만 원을 후원했다. 지난해에는 집중 호우로 어려움을 겪은 경상북도 영양군에 5000만 원 상당의 현물을 전달했으며, 영양군 홍보대사로 활동하며 지역 상생에도 힘쓰고 있다. 지난 3월에는 산불 피해 소식을 접하고 희망브리지 전국재해구호협회에 1000만 원을 전달하는 등 선행을 지속해왔다.

