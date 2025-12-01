장원영, 화사한 핑크 스타일링 공개…인형 같은 미모 눈길

걸그룹 아이브(IVE) 장원영이 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 사진 = 장원영 SNS 계정

걸그룹 아이브(IVE) 장원영이 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

장원영은 1일 자신의 SNS에 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 핑크빛 메이크업과 민트색 니트, 핑크 스커트를 조화롭게 스타일링해 산뜻하고 화사한 분위기를 자아냈다.

특히 케이크를 들고 환하게 웃는 모습과 카메라 화면 속에서도 또렷하게 드러나는 인형 같은 미모가 시선을 사로잡았다. 팬들에게 ‘HELLO’라고 적힌 포스트잇을 건네며 밝고 친근한 매력까지 더했다.

한편, 장원영이 속한 아이브는 최근 서울 KSPO DOME에서 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’ 서울 공연을 성황리에 마무리하며 글로벌 인기를 입증했다. 아이브는 연말 무대 활동을 이어간 뒤, 2026년에는 미주·유럽·아시아·오세아니아 등 세계 각국에서 월드투어를 계속할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

