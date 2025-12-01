성시경, 박서준과 함께한 술자리 사진 공개…특별한 만남 포착

가수 성시경이 배우 박서준과 함께한 편안한 술자리 사진을 공개했다. 사진 = 성시경 SNS 계정

성시경은 1일 자신의 SNS에 “이번 주 '먹을텐데' 서준이”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “예의바르고 다정하지만 우물쭈물 자기 말은 다 하는 심지. 겸손함 속 당당함. 서글서글함 속 단단함”이라며 “알수록 더 알고 싶은 매력 있는 아이”라고 적고 박서준에 대한 애정을 드러냈다. 그러면서 “배우에게 직접 OST를 부탁받은 건 이번이 처음”이라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 두 사람은 식당에서 여러 병의 술과 함께 밝게 웃고 있는 모습이다. 이번 만남이 특별한 의미를 담고 있음을 보여준다. 두 사람은 오는 6일 첫 방송 되는 JTBC 드라마 ‘경도를 기다리며’에서 함께 호흡을 맞춘다.

박서준은 이 드라마에서 주연을 맡고 있으며, 드라마는 두 번의 연애 후 헤어진 이경도와 서지우가 각각 스캔들 관련 기자와 당사자의 아내로 재회하며 펼쳐지는 이야기를 다룬다. 성시경은 이 드라마의 OST ‘어떤 날 어떤 마음으로’를 4일 선공개할 예정이며, 이번 곡의 작곡과 프로듀싱을 직접 담당했다.

한편, 성시경은 최근 10여 년간 함께해온 전 매니저로부터 횡령 및 금전 사기 피해를 입은 사실이 알려졌다. 해당 매니저는 과거 방송 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 얼굴이 공개된 바 있다.

