“윤정환 감독님! 감사합니다!”

올 시즌 K리그2 돌풍을 일으킨 인천 유나이티드가 활짝 미소를 지었다. K리그2 감독상을 받은 윤정환 인천 감독, 최우수선수(MVP)를 차지한 제르소, 영플레이어상을 받은 박승호가 나란히 앉아 환한 미소로 서로의 수상을 축하했다.

윤 감독은 1일 서울 스위스 그랜드 호텔 컨벤션홀에서 열린 ‘하나은행 K리그 2025 대상 시상식’에서 K리그2 감독상을 수상했다. 감독 10표, 주장 11표, 미디어 103표를 기록해 환산 점수 79.05점이라는 압도적 점수를 올렸다. 윤 감독은 “정말 뿌듯하다. 선수들이 자랑스럽다. 올 1년 고생했는데, 보람까지 있어서 한 해를 잘 마무리할 수 있었다”고 미소 지었다.

2년 연속 감독상이다. 윤 감독은 지난 시즌 K리그1 강원FC의 준우승을 이끌며 감독상을 받았다. 올해는 인천 지휘봉을 잡고 리그 우승을 이끌었다. 개막전 승리를 시작으로 안정적인 경기력을 이어갔으며, 8라운드 이후 단 한 번도 선두 자리를 내주지 않았다. 특히 15경기 연속 무패(12승 3무)와 시즌 연패 단 1회 등 수준 높은 경기력을 선보였다. 이 공을 인정받아 K리그2 감독상을 수상했다. K리그 역사상 K리그1와 K리그2에서 감독상을 받은 건 윤 감독이 처음이다.

윤 감독은 “작년에는 리그 2위로 감독상을 받았다. 아이러니하게도 올해 2부로 옮겨서 감독상을 또 받았다. 세계 어느 나라에서 사례를 찾아보더라도 드문 일”이라면서 “처음 인천에 왔을 때는 감독상 기대도 못 했다. 선수들 덕분에 상까지 받았다. 특히 올 시즌은 새로운 스텝들과 직접 만들어가서 신선했다”고 설명했다.

선수들은 감독님을 향한 ‘샤라웃(존경의 표현)’을 보냈다. 1번 타자는 박승호였다. 2023시즌 K리그1 인천에 입단한 박승호는 올 시즌 37경기에 나서 9골 1도움을 기록했다. 그는 “첫 터치가 안 좋은 편이라 감독님이 많이 강조하셨다. 그 조언들 덕분에 내가 만들어낸 골 중 첫 터치가 좋아서 넣은 골이 많다. 감독님께 감사하다”고 방긋 웃었다.

제르소도 고개를 끄덕였다. 그는 올 시즌 37경기에 출전해 12골 10도움을 기록하며 팀 내 공격포인트 2위를 기록했다. K리그2 MVP와 베스트11 공격수 부문까지 2관왕을 차지하는 영광을 누렸다. 그는 “감독님이 우리 팀에 오신다는 사실을 알았을 때 그 소식만으로도 동기부여가 됐다”며 “강원에서 하신 업적을 알고 있었다. 긍정적인 축구를 할 수 있겠다고 생각했다. 감독님은 ‘감정적이지 말라’고 자주 말씀하신다. 감정적이면 집중력을 잃을 수밖에 없다”고 고마움을 전했다.

