8개의 별이 하나로…알파드라이브원, 미리보는 ‘포뮬라’ 퍼포먼스

신인 보이그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 ‘FORMULA’로 차별화된 퍼포먼스를 선보인다.

알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)은 오늘(1일) 0시 팀 공식 SNS를 통해 오는 3일 발표될 첫 선공개 싱글 ‘FORMULA’(포뮬러)의 퍼포먼스 비디오 티저를 게재했다.

공개된 티저 영상은 어두운 배경 속 강렬한 비트와 함께 시선을 사로잡는 ‘FORMULA’ 군무 일부가 담겨 있어 도입부터 이목을 집중시켰다. 알파드라이브원의 에너제틱한 퍼포먼스와 다양한 배경, 스타일링, 다이내믹한 앵글 전환까지 더해져 풀버전에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.

지난달 28일 ‘2025 MAMA AWARDS(2025 마마 어워즈)’에서 ‘FORMULA’의 첫 무대를 펼친 알파드라이브원은 강렬한 표정 연기와 제스처로 신인답지 않은 파워풀한 퍼포먼스를 선사하며 원팀으로의 첫 출발을 알렸다.

특히 무대 종료 직후 여덟 멤버를 상징하는 듯한 우주 위 8개의 별이 연결되며 하나의 별자리가 완성, 동시에 ‘Road to EUPHORIA’라는 문구가 공개돼 알파드라이브원의 공식 데뷔에 전 세계 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

알파드라이브원의 ‘2025 MAMA AWARDS’ 공식 무대 영상은 약 하루 만에 100만 조회수를 돌파했고, 무대 직후 글로벌 SNS 플랫폼 실시간 검색어에 ‘ALD1 첫 무대’ 등이 최상위권을 차지했다.

선공개 싱글 ‘FORMULA’는 폭발적인 신스 사운드와 포효하듯 몰아치는 베이스라인이 인상적인 일렉트로닉 댄스 팝 트랙이다. ‘공식’과 ‘규칙’이라는 사전적 의미를 가지고 있으며, 각자의 방식으로 꿈을 향해 걸어온 여덟 멤버가 비로소 하나의 팀이 되어 알파드라이브원만의 고유한 공식을 만들어가는 순간을 담은 곡이다.

한편, 성공적인 퍼포먼스로 전 세계 ALLYZ(팬덤명, 앨리즈)와의 감동적인 첫 만남을 가진 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)은 최고를 향한 목표(ALPHA), 열정과 추진력(DRIVE), 하나의 팀(ONE)을 뜻하며, 무대 위에서 ‘K-팝 카타르시스’를 선사하겠다는 강렬한 포부를 담고 있다.

