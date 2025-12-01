K리그2 최다득점상 무고사, 최다도움상 에울레르···인천, 베스트11서 6명 배출

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2 최다득점상은 인천 무고사, 최다도움상은 서울 이랜드 에울레르가 수상했다.

올 시즌 무고사는 35경기에서 20골을 기록하는 날카로운 득점력을 선보였다. 무고사는 개막전 경남과 경기에서 터뜨린 시즌 첫 골을 시작으로, 시즌 내내 물오른 공격력을 자랑했다. 특히 오른발로만 13골을 넣는 압도적인 오른발 슈팅 능력과 함께, 왼발 1골과 헤더 6골 등 다양한 공격 루트도 선보였다. 홈에서 16골, 원정에서 4골을 기록하며 홈에서 유독 강한 모습을 보이기도 했다.

그 결과 무고사는 지난 시즌 K리그1 최다득점상에 이어 올 시즌 K리그2 최다득점상을 수상하는 새로운 역사를 썼다. 이번 기록으로 무고사는 K리그1, 2에서 모두 최다득점상을 수상한 세 번째 선수가 됐다. 이전에는 브라질 출신 조나탄과 말컹이 K리그2에서 최다득점상을 받은 뒤, K리그1에서도 최다득점상을 차지한 사례가 있다. 단, K리그1 최다득점상 수상 후 K리그2 최다득점상을 차지한 것은 무고사가 처음이다.

K리그2 최다도움상은 서울 이랜드 에울레르가 수상했다. 에울레르는 올 시즌 K리그2에 데뷔하자마자 37경기에서 11도움을 기록하며 눈부신 활약을 펼쳤다.

에울레르는 개막전 충남아산과 홈경기에서 1골 1도움을 기록하며 인상적인 K리그 데뷔전을 치렀다. 이후 에울레르는 2경기 연속 도움 3회, 멀티 도움 1회 등 시즌 내내 꾸준한 경기력을 선보였다. 그 결과 최다도움상 수상에 이어 시즌 MVP 후보에도 이름을 올리는 영광을 안았다. 에울레르의 도움을 가장 많이 받은 선수는 정재민(4골), 변경준(2골), 김오규, 박창환, 백지웅, 이주혁, 아이데일(1골) 순이었다.

■ 베스트11 - GK : 민성준(인천)

인천 수문장 민성준이 개인 통산 첫 베스트11에 선정됐다. 민성준은 올 시즌 리그 31경기에 출전해 25실점을 기록하며 경기당 0.8골만 허용, 인천의 K리그2 최소 실점에 크게 기여했다.

또한, 민성준은 리그 최다 클린시트 15회를 기록하며 인천의 K리그2 우승과 승격을 이끌었다.

■ 베스트11 - DF : 이주용(인천), 김건희(인천), 베니시오(성남), 신재원(성남)

인천 이주용은 올 시즌 36경기에 출전해 인천의 측면 수비를 책임졌고, 5도움을 기록하며 공격에서도 활약했다. 이주용은 팀 내 최다 태클 성공(31회)으로 안정적인 수비를 선보였고, 올 시즌 K리그2 에서 크로스를 100회 이상 기록한 수비수 중 가장 높은 성공률(32.8%)을 보여주는 등 다방면에서 두각을 나타냈다. 그 결과 이주용은 인천의 우승과 개인 통산 첫 베스트11에 선정이라는 두 마리 토끼를 잡았다.

2002년생 수비수 김건희는 프로 3년 차인 올 시즌, 전 경기 전 시간 출전하며 인천의 중앙 수비를 책임졌다. 김건희는 K리그2 선수 중 수비지역 태클 성공 2위(21회), 공중볼 경합 성공 3위(176회)에 오르는 등 리그 최상위권 수비력을 선보였다. 특히 라운드 베스트11에 12회 선정되며 인천의 리그 최소 실점과 우승에 크게 기여했다.

성남 베니시오는 올 시즌 충북청주에서 이적하자마자 32경기에 출전하며 주전으로 자리잡았다. 베니시오는 팀 내 최다 클리어(116회)를 기록하며 안정적인 수비를 선보였고, 2골을 기록하며 공격에도 기여했다. 베니시오는 중앙 수비수로서 강력한 대인 수비와 공격 전개 시 뛰어난 빌드업 능력을 보여주며, 성남의 극적인 준플레이오프 진출에도 크게 힘을 보탰다.

성남 측면 수비수 신재원은 올 시즌 정규 라운드에서 단 1경기를 제외하고 모두 출전하는 강철 체력을 선보였다. 또한, 폭발적인 순간 스피드와 드리블 능력을 바탕으로 K리그2 선수 중 최다 크로스 시도(323회)와 크로스 성공(69회)을 기록했고, 최다 도움 3위(9개)에 올랐다.

신재원은 시즌 내내 꾸준한 활약으로 라운드 베스트11에 7차례 이름을 올렸으며, 개인 통산 처음으로 베스트11 선정의 영광을 누리게 됐다.

■ 베스트11 - MF : 제르소(인천), 발디비아(전남), 이명주(인천), 에울레르(서울E)

인천 제르소가 베스트11 미드필더 부문에 이름을 올렸다. 제르소는 감독 13표, 주장 10표, 미디어 115표로 압도적인 지지를 받았다. 올 시즌 제르소는 37경기에 출전해 12골 10도움을 기록했고, 라운드 베스트11 10회, 라운드 MVP 2회 선정 등 시즌 내내 뛰어난 활약을 펼쳤다. 제르소는 이번 K리그2 베스트11 수상으로 2023년 K리그1 베스트11에 이어 K리그 1, 2 모두에서 베스트11에 선정되는 영광을 안았다.

전남 발디비아는 올 시즌 32경기에 출전해 16골 9도움을 올리며 K리그2 최다 공격포인트를 기록했다. 발디비아는 2023시즌 14골, 2024시즌 12골에 이어 이번 시즌 16골을 터뜨리며 K리그 데뷔 후 가장 많은 득점을 기록했다. 또한, K리그2에서 보낸 세 시즌 모두 베스트11에 선정되는 압도적인 존재감을 과시했다.

인천 주장 이명주는 이번 시즌 34경기에 출전해 2골 3도움을 기록하며 꾸준히 활약했다. 이명주는 K리그2 전체 선수 중 공격지역 차단 2위(숫자), 팀 내에서는 중앙지역 태클 성공 1위(숫자), 중앙지역 인터셉트 2위(숫자)를 기록하는 등 수비 지표 부가데이터에도 상위권에 이름을 올렸다.

이명주는 시즌 내내 많은 활동량으로 공수 연결고리 역할을 수행하며 인천의 우승에 크게 기여했다. 이명주는 2013시즌 K리그1 포항, 2018년 K리그2 아산에 이어 개인 통산 세 번째 시즌 베스트11 수상의 기쁨을 안았다.

에울레르는 올 시즌 서울 이랜드 유니폼을 입고 K리그에 데뷔하자마자 37경기에 출전해 12골 11도움을 기록하며 눈부신 활약을 펼쳤다. 그 결과 K리그2 최다 도움상과 팀 내 득점 1위를 차지했고, 시즌 MVP 후보에도 이름을 올렸다. 에울레르는 최다 도움상 수상자답게 리그 최다 키패스(66회)를 기록하며 동료들에게 결정적인 기회를 여러 차례 제공했고, 라운드 베스트11에 8회 선정되며 서울 이랜드를 K리그2 준플레이오프로 이끌었다.

■ 베스트11 - FW : 무고사(인천), 후이즈(성남)

인천 무고사는 이번 시즌 35경기에 출전해 20골 3도움을 기록하는 날카로운 득점력을 선보였다.

그 결과 무고사는 지난 시즌 K리그1 최다득점상에 이어 올 시즌 K리그2 최다득점상을 수상하는 새로운 역사를 썼다. 인천 우승의 주역 무고사는 시즌 내내 활약하며 라운드 베스트11 8회, 라운드 MVP에 1회 선정됐고, 시즌 베스트11 공격수 부문까지 이름을 올렸다.

성남 후이즈는 강력한 헤더와 정확한 슈팅 능력을 보유한 공격수로, 이번 시즌 38경기에서 17골 2도움을 기록하며 리그 최다 득점 2위에 올랐다. 특히 후이즈는 슈팅 88개 중 44개를 유효슈팅으로 연결하며 50%의 유효슈팅률을 기록했고, 순도 높은 공격력을 바탕으로 시즌 막판 성남의 극적인 K리그2 준플레이오프 진출을 이끌었다.

